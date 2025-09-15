Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 15/9/2025
36 λεπτά πριν
Υπόθεση Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον «Μάξιμο Σαράφη» και 33 μηνών στην «Αικατερίνη Κελέση»
55 λεπτά πριν
Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης
38 λεπτά πριν
Τραμπ: Θα κηρύξει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της διένεξης με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων
2 ώρες πριν
Τέμπη: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κατέθεσε την πρότασή του στην πρόεδρο Εφετών
2 ώρες πριν
Καιρός: Φθινοπωρινή «πινελιά» με τοπικές βροχές σήμερα και μετά ξανά καλοκαίρι – Μελτέμια έως και 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες
3 ώρες πριν
Ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της παντρεύτηκε κρυφά με άλλη γυναίκα – «Συνέχισε να συμπεριφέρεται φυσιολογικά»
2 ώρες πριν
Αυτή η νέα χειρουργική επέμβαση που συνδυάζει ανθρώπους και ζώα θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» την αθανασία
18 δευτερόλεπτα πριν
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο
5 λεπτά πριν
Καινούργιου: Επέστρεψε η Super Κατερίνα – «Δεν θα δείτε πολλές διαφορές σε μένα, ίσως κάποιες…»
11 λεπτά πριν