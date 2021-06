To περίφημο «Friends: Τhe Reunion» έφερε και πάλι στο προσκήνιο τα "Φιλαράκια" σε όλον τον κόσμο. Η θρυλική σειρά δεν σταμάτησε να προβάλλεται από το 2004, όταν και ολοκληρώθηκε, όμως μετά το επετειακό επεισόδιο, ακόμη περισσότερος κόσμος ενδιαφέρεται για τη σειρά. Χαρακτηριστικό είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες, τα "Φιλαράκια" είναι σταθερά στο Top10 του ελληνικού Netflix.

O Tζέιμς Κόρντεν, ο οποίος είχε αναλάβει και το ρόλο του παρουσιαστή στο επετειακό επεισόδιο, έβαλε τους έξι πρωταγωνιστές της σειράς στο τρενάκι των στούντιο της Warner για ένα ξεχωριστό «Carpool karaoke» και τους οδήγησε ξανά στο Central Perk, για ακόμα περισσότερες αναμνήσεις.

Οι έξι πρωταγωνιστές, Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον), Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ), Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ), Φοίβη (Λίζα Κούντροου), Τσάντλερ (Μάθιου Πέρι) και Τζόι (Ματ ΛεΜπλανκ), τραγούδησαν το «I'll Be There For You», του συγκροτήματος The Rembrandts, το οποί ακούγεται στους τίτλους της θρυλικής σειράς.