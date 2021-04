Το «Your Face Sounds Familiar – All Star» έρχεται την Κυριακή στις 21:00, για να μεταμορφώσει το βράδυ μας. Η λαμπερή Μαρία Μπεκατώρου θα καλωσορίσει για άλλη μία Κυριακή τους αγαπημένους της κριτές, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους all star καλλιτέχνες του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων.

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής, 18 Απριλίου, θα είναι: Θανάσης Αλευράς – Stromae Κρατερός Κατσούλης – J Balvin Ησαΐας Ματιάμπα – Nomcebo Ίαν Στρατής – Bonnie Tyler Μπέττυ Μαγγίρα – Sophia Loren Ματθίλδη Μαγγίρα – Αλέξια Κατερίνα Στικούδη – Μαίρη Χρονοπούλου Τάνια Μπρεάζου – Βασίλης Τερλέγκας Guest εμφάνιση: Δήμος Μπέκε Όπως πάντα, έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar-All Star» έχει φιλανθρωπικό σκοπό, και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.