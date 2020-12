Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών σε πρόσωπα για τον επόμενο κύκλο του «Greece’s next top model». Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η παραγωγή είναι ικανοποιημένη για τη συνεργασία τόσο με παλιά όσο και με νέα πρόσωπα, αλλά δεν αποκλείει αλλαγές για λόγους ανανέωσης του ριάλιτι την προσεχή σεζόν.

Πάντως όπως έγραφε η Realnews την περασμένη Κυριακή το επόμενο GNTM θα επιστρέψει με… μεικτή σύνθεση, αγόρια και κορίτσια. Αμέσως μετά τον τελικό του ριάλιτι μοντέλων, που ανέδειξε νικητή τον Ηρακλή Τσουζίνοφ, το Star κάλεσε το κοινό να δηλώσει συμμετοχή στο… «GNTM 4», ανακοινώνοντας παράλληλα ότι τα αγόρια και τα κορίτσια θα επιστρέψουν («Boys and girls will be back»). Παρότι στις αρχές της μετάδοσης του «GNTM3» υπήρχαν δεύτερες σκέψεις για το αν το ριάλιτι θα πρέπει να επιστρέψει με διάταξη αρρένων και θηλέων, η πορεία έπεισε ότι η «συνταγή» αυτή δεν πρέπει να αλλάξει. Τα ποσοστά τηλεθέασης και το γεγονός ότι όχι μόνο κέρδισε αγόρι, αλλά τρεις στους τέσσερις φιναλίστ ήταν αρσενικού γένους, έγειραν την πλάστιγγα υπέρ ενός ακόμα «μεικτού» «Greece’s next top model».