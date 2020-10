Παρελθόν αποτελεί για το "Just the 2 of us" η Ραχήλ Μακρή έπειτα από τον σάλο που ξέσπασε με παλαιότερες δηλώσεις της κατά του ΠΑΟΚ αλλά και του ιδιοκτήτη του Open, Ιβάν Σαββίδη.

Μετά το πρώτο live του μουσικού ριάλιτι το Σάββατο, φήμες ήθελαν την πολιτικό να απομακρύνεται από το σόου. Την απάντηση έδωσε ο Νίκος Κοκλώνης μιλώντας στην εκπομπή "Happy Day" ο οποίος ωστόσο δήλωσε πως ο λόγος που αποχωρεί η Ραχήλ Μακρή είναι το ατύχημα που είχε τη Δευτέρα με το αυτοκίνητό της και δεν της επιτρέπει να συνεχίσει να εμφανίζεται στο μουσικό ριάλιτι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα On Time, τη Ραχήλ Μακρή θα θα αντικαταστήσει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη . Η παρουσιάστρια έχει ήδη ξεκινήσει πρόβες και θα εμφανιστεί στο πλευρό του Ηλία Βρεττού το Σάββατο.