Τα ζευγάρια που θα συμμετάσχουν στο Just the 2of Us παρουσιάστηκαν στην εκπομπή "Ευτυχείτε". Ένα από τα ζευγάρια του νέου μουσικού σόου του OPEN είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Χρήστος Ζώτος.

Το πρόβλημα ήταν ότι στο βίντεο με τις δηλώσεις των διαγωνιζόμενων που προβλήθηκε στην εκπομπή δεν υπήρχαν δηλώσεις της Κατερίνας Σπυροπούλου (σε αντίθεση με τους υπόλοιπους) γιατί δεν ήθελε να μιλήσει στην κάμερα για κάποιους λόγους.

«Δεν μας μίλησε; Ρε παιδιά, δυο λεπτά, εγώ με τη Σπυροπούλου έχω και άψογη σχέση, αλλά η κάμερα να πούμε ότι δεν ήταν της εκπομπής, ήταν του Open. Έχει κάτι με το Open; Αφού στο Open θα είναι» είπε απορημένη η Κατερίνα Καινούργιου.

«Κοιτάξτε να σας πω τι γίνεται, τι δε μου αρέσει γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής παρόλο που θεωρώ ότι έχει κάνει μια πολύ ωραία στροφή στο προφίλ. Όμως, όταν σου έχουν μιλήσει ονόματα όπως η Βίκυ Χατζηβασιλείου που είναι μια γυναίκα που είναι 20 χρόνια μέσα στο χώρο με τεράστιες επιτυχίες, το να παίζουμε βίντεο που μιλάνε όλοι αυτοί και ξαφνικά η Σπυροπούλου να μη μιλάει, είναι άσχημο..» ανέφερε.