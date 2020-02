Ημέρα- έκπληξη επέλεξε ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN για τη μετάδοση του «Just the two of us» σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το talent show δεν θα ενταχθεί στο μέσον της εβδομάδας όπως έγινε με το «Χ- Factor», αλλά το Σαββατόβραδο απέναντι από το «Στην υγεία μας». Η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το Σάββατο 7 Μαρτίου, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται και η στελέχωση της κριτικής επιτροπής. Μετά από πολύμηνες διαδικασίες, οπότε και έγιναν κρούσεις σε περισσότερα από είκοσι άτομα, βασικοί της επιτροπής θεωρούνται ο Σταμάτης Φασουλής και η Μαρία Μπακοδήμου, πολύ κοντά στο «ναι» είναι η Βίκυ Σταυροπούλου, ενώ η τέταρτη θέση «παίζεται» - ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα και τους ηθοποιούς Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Καραμίχο.

Πηγή: Real Life