Viral έγινε ξανά ο Μουρίνιο: Συμμετέχει σε videoclip Βρετανού ράπερ και το απογειώνει

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι ένας και μοναδικός. Για αυτό άλλωστε αυτο-αποκαλείτεια Special One. Ξέρει να προκαλεί όχι μονό εντός αλλά και εκτός γηπέδου. Αυτή τη φορά ο Πορτογάλος κόουτς της Ρόμα έκανε τη διαφορά συμμετέχοντας στο video clip του Βρετανού ράπερ Stormzy.

Ο Μουρίνιο κάνει special guest στο video clip του τραγουδιού «Mel Made Me Do It» και φυσικά ήταν ο υπεύθυνος που το videoclip έγινε viral. O Πορτογάλος τεχνικός εμφανίζεται τη στιγμή που ο Stormzy λέει τη φράση: «Προτιμώ να μην μιλάω σαν να είμαι ο Ζοσέ», κάνοντας μια χαρακτηριστική κίνηση με το δάκτυλό του. Στη συνέχεια ακούγεται το απόσπασμα της κλασικής πια ατάκας του Μουρίνιο, ο οποίος λέει: «Προτιμώ πραγματικά να μην μιλήσω. Αν μιλήσω, θα έχω μεγάλο πρόβλημα».



Ο Μουρίνιο ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την εμφάνισή του στο video clip μαζί με μια φωτογραφία με τον Stormzy, ο οποίος είναι ποδοσφαιρόφιλος και φανατικός υποστηρικτής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. «Ήταν πολύ διασκεδαστικό να κάνω αυτή την εμφάνιση για το νέο μουσικό βίντεο του Stormzy που κυκλοφορεί σήμερα. Πέρασα πολύ ωραία» έγραψε ο Special One και φυσικά γνώρισε την αποθέωση από τους ακολούθους του.

