Τραγουδιστής έπαθε θερμοπληξία κατά τη διάρκεια συναυλίας – ΒΙΝΤΕΟ

Η συναυλία του Jason Aldean ολοκληρώθηκε απότομα αφού ο τραγουδιστής αισθάνθηκε αδιαθεσία στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου στο Κονέκτικατ. Ενώ έπαιζε στο Xfinity Theatre στο Χάρτφορντ, ο Aldean προσπάθησε να πει το τραγούδι του “Crazy Town”. Στη μέση της συναυλίας αποσύρθηκε.

Ο Aldean μετά βίας μπορούσε να τραγουδήσει πριν βγει από τη σκηνή, βήχοντας και ασθμαίνοντας. Ο σταρ της country μουσικής δεν επέστρεψε.

Σήμερα το πρωί, ο συναυλιακός χώρος δημοσίευσε μια δήλωση σχετικά με το περιστατικό.

«Το χθεσινό σόου του Jason Aldean θα επαναπρογραμματιστεί σε μελλοντική ημερομηνία. Εκτιμούμε την υπομονή σας ενώ εργαζόμαστε για τον επαναπρογραμματισμό μιας νέας ημερομηνίας, καθώς και για τις ευχές για τον Jason. Ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι τώρα τα πάει καλά αφού υπέστη θερμοπληξία κατά τη χθεσινοβραδινή εμφάνιση».

An update on Jason Aldean at Xfinity Theatre pic.twitter.com/AazUm1jala

— Xfinity Theatre (@XFINITYTheatre) July 16, 2023