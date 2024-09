Τζορτζ Κλούνεϊ: Τρολάρει τον Μπραντ Πιτ για την ηλικία του – «Είναι τυχερός που δουλεύει ακόμα»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν δίστασε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για την ηλικία του στενού του φίλου και επίσης ηθοποιού, Μπραντ Πιτ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου προωθούσε τη νέα τους ταινία με τίτλο «Wolfs», ο Κλούνεϊ σχολίασε με χιούμορ την ηλικία του 60χρονου Πιτ, ο οποίος είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία να συνεργάζεται με ανθρώπους που σέβεται.

George Clooney says Brad Pitt is ‘lucky to be working’ as family feud rages onhttps://t.co/SMCwxe7hzn pic.twitter.com/vaLW5XIqLk

