Τζορτζ Κλούνεϊ: «Δεν κάνω πια ρομαντικές ταινίες – Είμαι 63 ετών, δεν θα ανταγωνιστώ 25χρονους πρωταγωνιστές»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν σκοπεύει να επιστρέψει στις ρομαντικές ταινίες που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Ο διάσημος σταρ μίλησε στην εκπομπή «60 Minutes», την Κυριακή 23 Μαρτίου, με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Good Night, and Good Luck», που σηματοδοτεί το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ, και εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφασή του.

Όταν ο δημοσιογράφος Τζον Βέρθαϊμ έκανε αναφορά στην περίοδο που ο Κλούνεϊ είχε χαρακτηριστεί ως ο «πιο σέξι άντρας στον κόσμο» στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι επρόκειτο για μια σημαντική φάση στην καριέρα του, ωστόσο τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

«Είμαι 63 ετών. Δεν προσπαθώ να ανταγωνιστώ 25χρονους πρωταγωνιστές», δήλωσε ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στις ρομαντικές ταινίες. «Αυτό δεν είναι η δουλειά μου. Δεν κάνω πια ρομαντικές ταινίες», τόνισε.

Αν και ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές δραματικές ταινίες, στο παρελθόν είχε ερμηνεύσει και ρομαντικούς ρόλους, όπως στις ταινίες «One Fine Day» (1996) και «Ticket to Paradise» (2022), όπου συμπρωταγωνίστησε με τη Τζούλια Ρόμπερτς.

Στη συνέντευξή του, ο Κλούνεϊ μίλησε για τη συμμετοχή του στην παράσταση «Good Night, and Good Luck», η οποία βασίζεται στην ομώνυμη ταινία του 2005 και αφηγείται την αληθινή ιστορία της δημοσιογραφικής έρευνας του Έντουαρντ Ρ. Μάροου για τον γερουσιαστή Τζόζεφ Μακάρθι.

Ερωτηθείς για την εγγύτητα με το κοινό στις θεατρικές παραστάσεις, ο ηθοποιός αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν τους κοιτάζω. Έβαλα τη γυναίκα μου πολύ, πολύ, πολύ πίσω».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να έχει ανεβεί νωρίτερα στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ, ο Κλούνεϊ απάντησε πως ίσως να μην ήταν έτοιμος τότε. «Δεν ξέρω αν θα μπορούσα. Δεν είχα κάνει τη δουλειά που απαιτείται για να φτάσω εκεί», σημείωσε.

George Clooney Says He’s ‘Not Doing Romantic Films Anymore’ for This Reason: ‘Not My Job’ https://t.co/vrLt4MFwqC

— People (@people) March 24, 2025