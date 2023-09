Τζόνι Ντεπ: Το χρυσό συμβόλαιο για την διαφήμιση διάσημου αρώματος

Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε ως κεντρικό πρόσωπο της διαφήμισης του αρώματος «Dior Sauvage». Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, του οποίου τα τελευταία χρόνια η καριέρα του είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα μετά τις κατηγορίες της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ για κακοποίηση, εμφανίστηκε σε μια νέα διαφήμιση που ονομάζεται «The Call Of The Blazing Sun».

Στην ιδιαίτερη αυτή διαφήμιση μίλησε για τους αετούς, τον ουρανό, τα ξερά ξύλα και τον κρύο αέρα. «Τολμηρός και δυνατός, στην ουσία του, η αλήθεια του, ενσαρκώνει την ψυχή του Sauvage», ανέφερε η Dior στο Instagram. Η εταιρεία τον αποκάλεσε επίσης «ατρόμητο».

Johnny Depp, 60, RETURNS as the face of Dior Sauvage after eye-watering ‘$20M payday’ https://t.co/ABGLkiFgJ7 pic.twitter.com/6MDL4lXoFV

Σύμφωνα με την Daily Mail o σταρ του Χόλιγουντ φέρεται να πληρώθηκε με 20 εκατομμύρια δολάρια για να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική εταιρεία νωρίτερα φέτος. Μάλιστα το Variety είχε αναφέρει πως ο ηθοποιός μπορεί να έκλεισε την μεγαλύτερη συμφωνία ανδρικών αρωμάτων στην ιστορία.

Ο Ντεπ έγινε για πρώτη φορά το πρόσωπο του ανδρικού αρώματος το 2015 και συνέχισε να συνεργάζεται με τον πολυτελή οίκο μόδας εν μέσω των νομικών προβλημάτων του με την Χερντ, η οποία τον κατηγόρησε για σωματική κακοποίηση και σεξουαλική επίθεση.

Η Dior στάθηκε στο πλευρό του ηθοποιού καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης ανάμεσα στον ίδιο και τη Χερντ και οι πωλήσεις της κολόνιας που διαφημίζει, αυξήθηκαν στα καταστήματα λιανικής, σημείωσε η Wall Street Journal τον Ιούνιο του 2022.

The Call of the Blazing Sun of Sauvage Eau de Toilette, discover its olfactory legend narrated by @JohnnyDepp.#DiorBeauty #DiorParfums #DiorSauvage #MySauvageCall pic.twitter.com/SZtE6jg2gO

— Dior (@Dior) September 7, 2023