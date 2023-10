Tζέιντα Πίνκετ Σμιθ: Όλη η αλήθεια για τον γάμο της με τον Γουίλ Σμιθ

Την αλήθεια για την σχέση της με τον Γουίλ Σμιθ αποκαλύπτει σε συνέντευξη της η Tζέιντα Πίνκετ Σμιθ.

Η ηθοποιός αναφέρει στην συνέντευξη που θα μεταδοθεί από το NBC στις 13 Οκτωβρίου ότι υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζει το κοινό για τον γάμο της με τον Γουίλ Σμιθ.

Η 52χρονη ηθοποιός λέει ότι εκείνη και ο ηθοποιός ζουν «δύο εντελώς διαφορετικές ζωές» από το 2016. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1997. Μαζί μοιράζονται τα παιδιά Τζέιντεν και Γουίλοου, καθώς και τον γιο του Σμιθ, Τρέι, τον οποίο απέκτησε με την πρώτη του σύζυγο, Σέρι Ζαμπίνο.

Η δημοσιογράφος ρώτησε την Tζέιντα Πίνκετ Σμιθ και για όσα αποκαλύπτει στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της με τίτλο «Worthy», που θα κυκλοφορήσει στις 17 Οκτωβρίου με την ηθοποιό να εξηγεί ότι με τον σύζυγό της δεν είναι ερωτικά μαζί.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν μοιράστηκε την κατάσταση του γάμου τους, η Πίνκετ-Σμιθ απάντησε: «Απλώς δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμη… Ακόμα προσπαθούμε να το ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας πώς να είμαστε σε μία συνεργασία… αναφορικά με το πώς το παρουσιάζουμε αυτό στους ανθρώπους; Δεν το είχαμε λύση».

Αν και η Tζέιντα Πίνκετ Σμιθ λέει ότι είχε σκεφτεί το διαζύγιο ανέφερε ότι δεν κατάφερε ποτέ να το προχωρήσει. «Έδωσα μια υπόσχεση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ λόγος για να πάρουμε διαζύγιο. Θα δουλέψουμε… οτιδήποτε. Απλώς δεν κατάφερα να αθετήσω αυτή την υπόσχεση», εξηγεί η ηθοποιός.

Jada Pinkett Smith opens up about her separation from Will Smith in Exclusive Interview.

pic.twitter.com/uUiYmHeDFc

— Mílagro (@MobzWorld) October 11, 2023