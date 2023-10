Πόλεμος στο Ισραήλ: Ποιος είναι ο «άνθρωπος σκιά» που κρύβεται πίσω από την φρικιαστική επίθεση της Χαμάς

Ένας άνθρωπος που χρόνια τώρα ζει στην σκιά, κυνηγημένος από όλες τις υπηρεσίες του Ισραήλ, μυστικές και φανερές, ο Παλαιστίνιος Μοχάμεντ Ντέιφ, αρχηγός της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την αιφνίδια σφαγή του Σαββάτου. Έβαλε την υπογραφή του στην επίθεση με ηχητικό μήνυμα που μεταδιδόταν, το Σάββατο, την ώρα που η Χαμάς εκτόξευε χιλιάδες ρουκέτες στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Έτσι ξεκίνησε ο «Κατακλυσμός του Αλ Άκσα», η αποτρόπαια σφαγή περισσότερων από 1200 Ισραηλινών, που άρχισε το ξημέρωμα του Σαββάτου, την οποία το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει ως την δική του 11η Σεπτεμβρίου. Το όνομα το έδωσε ο Ντέιφ και όπως εξηγούσε στο ηχογραφημένο του μήνυμα η επίθεση, στην οποία το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του χαρακτηρίζουν τρομοκρατική, ήταν αντίποινα για τις ισραηλινές επιδρομές στο τζαμί Αλ Άκσα, στην Ιερουσαλήμ που είναι ο ιερότερος χώρος των Παλαιστινίων.

Ήταν Μάιος του 2021, έπειτα από μια επιδρομή Ισραηλινών στο Αλ Άκσα (που είναι και ο τρίτος πιο ιερός τόπος του Ισλάμ) η οποία είχε εξοργίσει τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, όταν ο Ντέιφ άρχισε να σχεδιάζει την επιχείρηση του Σαββάτου, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στη Χαμάς στη Γάζα. «Το έναυσμα έδωσαν βίντεο και φωτογραφίες που εικόνιζαν την έφοδο του Ισραήλ στο τζαμί Αλ Άκσα στη διάρκεια του Ραμαζανιού, τον ξυλοδαρμό προσκυνητών, την επίθεση σ’ αυτούς, ηλικιωμένους και νέους να σύρονται έξω από το τζαμί», είπε η πηγή. «Όλο αυτό τροφοδότησε και πυροδότησε την οργή». Αυτή η έφοδος στο συγκρότημα του τζαμιού, που χρόνια τώρα αποτελεί πηγή έντασης και βίας λόγω ζητημάτων κυριαρχίας και θρησκείας στην Ιερουσαλήμ, πυροδότησε τότε έναν πόλεμο 11 ημερών, ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς.

Περισσότερο από δύο χρόνια μετά, η επίθεση του Σαββάτου, η χειρότερη παραβίαση της ισραηλινής άμυνας από την αραβοϊσραηλινή σύγκρουση του 1973, ώθησε το Ισραήλ να κηρύξει τον πόλεμο και να εξαπολύσει εναντίον της Γάζας πλήγματα αντιποίνων που μέχρι χθες, Τρίτη, είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 800 ανθρώπους.

Ο Ντέιφ έχει επιζήσει επτά αποπειρών δολοφονίας του από το Ισραήλ, η τελευταία από τις οποίες είχε γίνει το 2021. Σπάνια μιλάει και δεν εμφανίζεται ποτέ δημόσια. Έτσι, όταν ο τηλεοπτικός σταθμός της Χαμάς ανακοίνωσε πως επρόκειτο να μιλήσει το Σάββατο, οι Παλαιστίνιοι κατάλαβαν πως κάτι σημαντικό ετοιμαζόταν. «Σήμερα η οργή του Αλ Άκσα, η οργή του λαού και του έθνους μας εκρήγνυται. Μουτζαχεντίν (μαχητές) μας, σήμερα είναι η ημέρα σας για να κάνετε αυτόν τον εγκληματία να καταλάβει ότι ο χρόνος του έχει τελειώσει», έλεγε ο Ντέιφ στην ηχογράφηση που μεταδόθηκε.

Υπάρχουν μόνο τρεις φωτογραφίες του Ντέιφ: Στη μία είναι εικοσάρης, στην άλλη φοράει μάσκα και η τρίτη είναι μια φωτογραφία της σκιάς του. Είναι αυτή η οποία χρησιμοποιήθηκε όταν μεταδόθηκε το ηχογραφημένο μήνυμα.

Είναι άγνωστο πού βρίσκεται ο Ντέιφ, αν και πιθανότατα είναι στη Γάζα, μέσα στο λαβύρινθο από σήραγγες που βρίσκεται κάτω από το θύλακα. Αν δεν ζούσε κάτω από την γη, τα ισραηλινά drones και οι δορυφόροι θα τον είχαν εντοπίσει. Πηγή στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε πως ο Ντέιφ εμπλέκεται άμεσα στο σχεδιασμό και στις επιχειρησιακές πλευρές της επίθεσης.

Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν πως μία από τις κατοικίες που επλήγησαν στη διάρκεια της νύκτας από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα ανήκε στον πατέρα του Ντέιφ. Ο αδελφός του Ντέιφ και άλλα δύο μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, σύμφωνα με τις πηγές. Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε πως η απόφαση για να προετοιμαστεί η επίθεση ελήφθη από κοινού από τον Ντέιφ, ο οποίος διοικεί τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, και τον Γεχία Σινουάρ, τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα. Δεν είναι σαφές ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας.

«Είναι δύο εγκέφαλοι, αλλά ένας ιθύνων νους», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας πως η πληροφορία για την επιχείρηση ήταν γνωστή μόνο σε μια χούφτα ηγετών της οργάνωσης. Η μυστικότητα ήταν τέτοια ώστε το Ιράν, ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ και σημαντική πηγή χρηματοδότησης, εκπαίδευσης και όπλων για τη Χαμάς, γνώριζε μόνο σε γενικές γραμμές ότι το κίνημα σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση. Δεν γνώριζε ούτε το χρόνο ούτε τις λεπτομέρειες, σύμφωνα με μια άλλη, περιφερειακή πηγή που γνωρίζει πώς σκέπτεται η ισλαμιστική οργάνωση.

Η πηγή είπε ότι ενώ η Τεχεράνη γνώριζε πως μια μεγάλη επιχείρηση ετοιμαζόταν, το θέμα δεν είχε συζητηθεί σε καμία αίθουσα κοινών επιχειρήσεων που να περιλάμβαναν τη Χαμάς, την παλαιστινιακή ηγεσία, τους υποστηριζόμενους από το Ιράν λιβανέζους μαχητές της Χεζμπολάχ ή και το Ιράν. «Ήταν ένας πολύ στενός κύκλος», είπε η πηγή.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε χθες, Τρίτη, πως η Τεχεράνη δεν εμπλέκεται στην επίθεση στο Ισραήλ. Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει πως ενώ η Τεχεράνη είναι συνένοχη, δεν έχει πληροφορίες ούτε στοιχεία που να δείχνουν άμεση συμμετοχή του Ιράν στις επιθέσεις.

Το σχέδιο, όπως το συνέλαβε ο Ντέιφ, περιλάμβανε μια παρατεταμένη προσπάθεια εξαπάτησης. Το Ισραήλ οδηγήθηκε στο να πιστεύει πως η Χαμάς, σύμμαχος του ορκισμένου εχθρού του Ισραήλ, του Ιράν, δεν ενδιαφέρεται να αρχίσει μια σύγκρουση μαζί του και αντίθετα εστιάζει στην οικονομική ανάπτυξη στη Γάζα, την οποία το ισλαμιστικό κίνημα κυβερνά.

Και ενώ το Ισραήλ άρχιζε να προσφέρει οικονομικά κίνητρα σε εργάτες από την Γάζα για να εργάζονται σε ισραηλινό έδαφος, οι μαχητές της οργάνωσης εκπαιδεύονταν και έκαναν ασκήσεις, συχνά μπροστά στα μάτια των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, είπε πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς. «Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτή τη μάχη εδώ και δύο χρόνια», δήλωσε ο Άλι Μπαράκα, ο επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών σχέσεων της Χαμάς.

Μιλώντας με ήρεμη φωνή, ο Ντέιφ έλεγε στο ηχογραφημένο μήνυμά του πως η Χαμάς είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα το Ισραήλ να σταματήσει τα εγκλήματά του εναντίον των Παλαιστινίων, να απελευθερώσει φυλακισμένους, για τους οποίους είπε πως υποβάλλονται σε κακομεταχείριση και βασανιστήρια, και να σταματήσει την απαλλοτρίωση παλαιστινιακής γης.

«Καθημερινά η κατοχή κάνει εφόδους στα χωριά μας, στις κωμοπόλεις και τις πόλεις μας στη Δυτική Όχθη και κάνει επιδρομές σε σπίτια, σκοτώνει, τραυματίζει, καταστρέφει και φυλακίζει. Την ίδια στιγμή, κατάσχει χιλιάδες στρέμματα γης μας, ξεριζώνει το λαό μας από τα σπίτια του για να κτίσει οικισμούς, ενώ η εγκληματική πολιορκία του συνεχίζεται στη Γάζα», έλεγε ο Ντέιφ στο μήνυμα.

Η άλλη περιοχή που ζουν Παλαιστίνιοι στην περιοχή, η Δυτική Όχθη, μια περιοχή μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων και πλάτους 50 χιλιομέτρων που βρίσκεται στην καρδιά της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης από το 1967, που την κατέλαβε το Ισραήλ, εδώ και πολύ περισσότερο από ένα χρόνο, βιώνει μια μεγάλη ένταση. Ο Ντέιφ είπε ότι η Χαμάς είχε καλέσει τη διεθνή κοινότητα να βάλει ένα τέλος στα «εγκλήματα της κατοχής», (εννοώντας την ισραηλινή κατοχή στην Δυτική Όχθη) όμως το Ισραήλε αύξησε τις προκλήσεις του. Είπε επίσης πως η Χαμάς ίχε στο παρελθόν ζητήσει από το Ισραήλ μια ανθρωπιστική συμφωνία για την απελευθέρωση φυλακισμένων Παλαιστινίων, όμως το αίτημά της απορρίφθηκε.

«Με δεδομένο το όργιο της κατοχής και την άρνησή της εκ μέρους του διεθνούς δικαίου και διεθνών αποφάσεων, και υπό το φως της αμερικανικής και της δυτικής στήριξης στην κατοχή, αλλά και της διεθνούς σιωπής, αποφασίσαμε να βάλουμε ένα τέλος σε όλο αυτό», είπε ο άνθρωπος του ζει στην σκιά.

Ο Ντέιφ, γεννήθηκε το 1965 με το όνομα Μοχάμεντ Μάσρι στον Προσφυγικό Καταυλισμό Χαν Γιούνις, που ιδρύθηκε μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948. Έγινε γνωστός ως Μοχάμεντ Ντέιφ αφού εντάχθηκε στη Χαμάς, κατά την πρώτη Ιντιφάντα, την παλαιστινιακή εξέγερση που άρχισε το 1987. Δύο χρόνια μετά (1989), συνελήφθη από το Ισραήλ και πέρασε περίπου 16 μήνες στη φυλακή, σύμφωνα με πηγή στη Χαμάς.

Ο Ντέιφ πήρε πτυχίο στις φυσικές επιστήμες από το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στη Γάζα, όπου σπούδασε φυσική, χημεία και βιολογία. Έδειξε κλίση προς τις τέχνες. Ηγήθηκε της επιτροπής ψυχαγωγίας του πανεπιστημίου και πήρε μέρος σε θεατρικές παραστάσεις κωμωδιών. Καθώς ανερχόταν στις τάξεις της Χαμάς, ο Ντέιφ ανέπτυξε το δίκτυο σηράγγων της οργάνωσης και τις δυνατότητές της να κατασκευάζει βόμβες.

Επί δεκαετίες βρισκόταν στην κορυφή των καταζητουμένων από το Ισραήλ, καθώς θεωρήθηκε προσωπικά υπεύθυνος για τους θανάτους δεκάδων Ισραηλινών σε βομβιστικές επιθέσεις καμικάζι.

Για τον Ντέιφ, το να παραμένει στη σκιά ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου. Πηγές στη Χαμάς είπαν ότι έχασε ένα μάτι και τραυματίσθηκε σοβαρά στο ένα πόδι, σε μία από τις απόπειρες του Ισραήλ να τον δολοφονήσει.

Η σύζυγός του, ο ηλικίας 7 μηνών γιος του και η τρίχρονη κόρη του σκοτώθηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα το 2014. Το γεγονός ότι κατάφερνε να επιβιώνει, ενώ διηύθυνε την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς τον ανέδειξε σε παλαιστίνιο λαϊκό ήρωα.

Σε ένα βίντεο εμφανίζεται φορώντας μάσκα ή φαίνεται μόνο η σκιά του. Δεν χρησιμοποιεί σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, όπως «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, είπε η πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς. «Είναι αφανής. Είναι ο άνθρωπος στη σκιά».

Hamas transformed an institute of knowledge into an institute of destruction.

A short while ago, the IDF struck an important Hamas operational, political and military center in Gaza—the Islamic University.

Hamas transformed a university into a training camp for weapons… pic.twitter.com/pWKxR8Dhmd

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023