Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα: Επιμένει ως «Πρόεδρος της Μακεδονίας» – Άκυρη η ορκωμοσία της, λέει ο υπουργός Δικαιοσύνης

Επιμένει στην αναφορά της ως «πρόεδρος της Μακεδονίας» η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, παρά τις θυελλώδεις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει με την στάση της στην ορκωμοσία της, την Κυριακή, όπου ορκίστηκε στο όνομα της «Μακεδονίας» αντίθετα με ό,τι προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ανάρτηση της πρεσβείας της Σουηδίας στη Βόρεια Μακεδονία στην πλατφόρμα Χ, η κα Σελιάνοφσκα απάντησε: «Σας ευχαριστώ για τα θερμά συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν πάντα έναν πιστό σύμμαχο στο πρόσωπο της Προέδρου της Μακεδονίας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και των στόχων της ισότητας των φύλων».

Thank you for your heartfelt congratulations. Sweden 🇸🇪 and the EU 🇪🇺 will have as always a dedicated ally in the President of Macedonia 🇲🇰 for reaching the European 🇪🇺 and gender equality objectives

