Τζέιμι Ντόρναν: Τοξικές κάμπιες τον έστειλαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα καρδιακής προσβολής

Ο Τζέιμι Ντόρναν νοσηλεύτηκε με «συμπτώματα καρδιακής προσβολής» ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Πορτογαλία μετά από μια… συνάντηση με «τοξικές κάμπιες», αποκάλυψε ο φίλος του Γκόρντον Σμαρτ.

Ο 41χρονος ηθοποιός του Fifty Shades of Grey είχε πάει διακοπές με τον 43χρονο παρουσιαστή του Good Morning Britain και άλλους φίλους όταν αρρώστησε.

Ο Γκόρντον αποκάλυψε ότι μόλις μία ημέρα μετά την άφιξή τους, ένιωσε «μυρμήγκιασμα στο αριστερό του χέρι και γαργαλητό στο αριστερό του χέρι» και διαπιστώθηκε ότι είχε αυξημένο καρδιακό ρυθμό στο νοσοκομείο.

Αφού πήρε εξιτήριο, ο Γκόρντον επέστρεψε στο ξενοδοχείο για να βρει τον Τζέιμι Ντόρναν συνδεδεμένο με ιατρικό εξοπλισμό. Του είπε ότι τα άκρα του είχαν μουδιάσει και έπρεπε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

«Αποδεικνύεται ότι είχαμε ακουμπήσει σε τριχωτές τοξικές κάμπιες και ήμασταν πολύ τυχεροί που βγήκαμε από αυτή τη συνάντηση ζωντανοί», τόνισε ο Γκόρντον.

Οι μικροσκοπικές τρίχες των κάμπιων έχουν μια ερεθιστική πρωτεΐνη που ονομάζεται θαυμετοποηΐνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει επώδυνους ερεθισμούς στο δέρμα, τα μάτια και το λαιμό και εξανθήματα και, σε σπάνιες περιπτώσεις, αλλεργικές αντιδράσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή του BBC The Good, the Bad and the Unexpected, ο παρουσιαστής είπε μετά από μια «υπέροχη» πρώτη μέρα διασκέδασης και ποτού, άρχισε να νιώθει περίεργα.

«Περάσαμε υπέροχα την πρώτη μέρα, παίξαμε πολύ γκολφ, βγήκαμε έξω, ήπιαμε πολύ κρασί και μετά πήγαμε για εσπρέσο μαρτίνι», περιέγραψε.

«Τέλος πάντων, την επόμενη μέρα, παίξαμε γκολφ, ήμασταν όλοι φανταστικά και άρχισα να νιώθω μυρμήγκιασμα στο αριστερό μου χέρι και μετά να γαργαλιέμαι στο αριστερό μου χέρι. Είμαι ο γιος ενός γενικού ιατρού και σκέφτηκα, “Αυτό είναι συνήθως το σημάδι της έναρξης μιας καρδιακής προσβολής”» πρόσθεσε.

Ο Γκόρντον δήλωσε «Τώρα, είμαι ένας αρκετά υγιής τύπος, αλλά μόλις αρχίσεις να το σκέφτεσαι ότι μπορεί να παθαίνεις καρδιακή προσβολή, είσαι αρκετά σίγουρος και πείθεις τον εαυτό σου ότι παθαίνεις». Ανησυχώντας ότι ήταν σοβαρή αδιαθεσία, ο Γκόρντον πήγε σε ένα τοπικό ιατρικό κέντρο όπου η νοσοκόμα διαπίστωσε ότι ο καρδιακός του ρυθμός ήταν εξαιρετικά υψηλός – οπότε και πήγε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Ο Γκόρντον είπε ότι στη συνέχεια κατέρρευσε και ξύπνησε σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι συνδεδεμένο με ένα μηχάνημα με έναν γιατρό να τον ρωτάει, “Τι έκανες νεαρέ;”.

Στη συνέχεια, ο γιατρός του ζήτησε να απαριθμήσει τι είχε πιει την προηγούμενη μέρα, στο οποίο ο Γκόρντον πρόσθεσε: «Ως Σκωτσέζος στην Πορτογαλία, όταν αρχίζεις να λες, «Λοιπόν, νομίζω ότι υπήρχαν εννέα μπουκάλια λευκό κρασί, είχα έξι εσπρέσο μαρτίνι» και τον έβλεπα να κουνάει το κεφάλι του αηδιασμένος με αυτά που άκουγε».

Όταν ο Σκωτσέζος παρουσιαστής ειδήσεων επέστρεψε στο ξενοδοχείο από το νοσοκομείο, είδε τον Ιρλανδό ηθοποιό να συνδέεται με ιατρικό εξοπλισμό.

Ο Γκόρντον συνέχισε: “Ο Τζέιμι μου είπε, “περίπου 20 λεπτά αφότου έφυγες, το αριστερό μου χέρι μούδιασε, το δεξί μου μούδιασε και βρέθηκα στο πίσω μέρος ενός ασθενοφόρου”.

Μια εβδομάδα αργότερα, ο γιατρός τηλεφώνησε στον Γκόρντον και τον ενημέρωσε ότι τα συμπτώματα του ίδιου και του Τζέιμι μπορεί να προκλήθηκαν από τοξικές κάμπιες.

«Και αποδεικνύεται ότι υπάρχουν κάμπιες σε γήπεδα γκολφ στη νότια Πορτογαλία που σκοτώνουν τα σκυλιά των ανθρώπων και προκαλούν καρδιακά επεισόδια σε άνδρες ηλικίας 40 ετών», πρόσθεσε ο Γκόρντον.