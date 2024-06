Τζεφ Μπέζος: Διακοπές στα ελληνικά νησιά με την αρραβωνιαστικιά του

Στην Ελλάδα βρίσκεται για τις καλοκαιρινές διακοπές του ο δισεκατομμυριούχος, Τζεφ Μπέζος και η αρραβωνιαστικιά του Λόριν Σάντσεζ.

Σύμφωνα με την New York Post, το ζευγάρι εθεάθη στην Μύκονο με το σούπερ γιοτ του. Μάλιστα η Σάντσεζ η οπoία είναι πιλότος ελικοπτέρων έκανε μία βόλτα με το ελικόπτερο που βρίσκεται στο γιοτ.

«Ο Τζεφ εθεάθη να έρχεται από το κέντρο της πόλης στη Χώρα και να ανεβαίνει και να κατεβαίνει από το ελικόπτερό του στο μικρότερο σκάφος υποστήριξης», είπε πηγή στην εφημερίδα.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε επίσης να περπατάει στους δρόμους της Μυκόνου χέρι-χέρι. Η πηγή ανέφερε ακόμη ότι «η Λορίν έχει εντοπιστεί να πετάει με ελικόπτερο πάνω και κάτω από το σκάφος υποστήριξης τους, όπου φυλάνε όλα τα παιχνίδια τους .. ελικόπτερα, ταχύπλοα και άλλα παιχνίδια για το νερό».

Jeff Bezos and Lauren Sánchez take Greece by land, air and sea on Mykonos yacht vacation https://t.co/js5Xa5dERh pic.twitter.com/aPi0IJiAz1

— Page Six (@PageSix) June 18, 2024