Τζάστιν Θερού: Παντρεύτηκε στο Μεξικό την Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ – Οι πρώτες φωτογραφίες από την μυστική τελετή

O Τζάστιν Θερού και η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, σε μια ρομαντική τελετή στην παραλία Τουλούμ στο Μεξικό.

Σε αποκλειστικές φωτογραφίες του TMZ, οι νεόνυμφοι φαίνονται να απολαμβάνουν τις πρώτες στιγμές του έγγαμου βίου τους στη μαγευτική παραλία.

Ο διάσημος ηθοποιός επέλεξε ένα κλασικό σμόκιν με κρεμ σακάκι, ενώ η Μπλουμ έλαμπε μέσα σε ένα λευκό νυφικό με ανοιχτή πλάτη.

Είναι ο δεύτερος γάμος του ηθοποιού οκτώ χρόνια μετά το διαζύγιό του από την Τζένιφερ ‘Ανιστον.

