Το κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι πρώην παίκτρια του Survivor – Μπορείτε να την αναγνωρίσετε;

Το κοριτσάκι που απεικονίζεται στην φωτογραφία σε νηπιακή ηλικία το γνωρίσαμε μέσα από τον ελληνικό τηλεοπτικό διαγωνισμό χορού “So You Think You Can Dance”. Ενώ, συμμετείχε και στο “Survivor” του 2017.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία βλέπουμε την Λάουρα Νάργες σε νηπιακή ηλικία!

Ποια είναι η Λάουρα Νάργες

Η Λάουρα Νάργες γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου του 1990 στη Γερμανία. Η μητέρα της είναι Ελληνίδα, ενώ ο πατέρας της ήταν Γερμανός. Στις 19 Οκτωβρίου του 2013, η Λάουρα Νάργες έχασε τον μπαμπά της.

Στο παρελθόν είχε εξομολογηθεί ότι η απώλεια του πατέρα της στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσει την ψυχοθεραπεία. «Με είχε πάρει πολύ από κάτω και έπρεπε να βρω έναν τρόπο να τον διαχειριστώ», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στο περιοδικό People.

«Νομίζω πως ενηλικιώθηκα απότομα στα 17 μου, όταν απογαλακτίστηκα από την οικογένειά μου δίχως να προετοιμαστώ ψυχολογικά. Ο θάνατος του μπαμπά μου ταρακούνησε άλλα ζητήματα, γύρω από τη ζωή και τη διαχείριση της καθημερινότητας. Πλέον πιστεύω πως το πιο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που αγαπάς και που σε αγαπούν.

Η απώλεια του μπαμπά σήμανε μια περίεργη περίοδο ξεκαθαρίσματος ατόμων που ήταν γύρω μου και δεν το άξιζαν. Όλο αυτό δεν έγινε ξαφνικά, αλλά σταδιακά, μετά από ένα χρόνο. Εκείνη τη χρονιά δεν κατάφερα να ζήσω πολύ το πένθος γιατί δούλευα και στο “Πρωινό” του ANT1», είχε εξηγήσει.

Σε ηλικία 17 ετών η Λάουρα Νάργες εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου και ολοκλήρωσε το σχολείο. Αφορμή για να μετακομίσει από την Γερμανία στην Ελλάδα, στάθηκε η συμμετοχή της στον ελληνικό τηλεοπτικό διαγωνισμό χορού “So You Think You Can Dance”.

Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, καθώς και διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Laura Narjes (@lauranarjes)

Η καριέρα της στην παρουσίαση άρχισε το 2008 από το κανάλι Mad Tv.

Κατά την διάρκεια της καριέρας της έχει παρουσιάσει αρκετές εκπομπές. Μεταξύ άλλων έχει παρουσιάσει τις εκπομπές: “Magestics”, “Escape” και “Survivor Πανόραμα”. Επίσης, έχει συμμετάσχει στις εκπομπές: “ΌΛΑ” και “Το Πρωινό”. Ακόμα, έχει υπάρξει παρουσιάστρια των backstage του μουσικού talent show “The Voice of Greece”, ενώ την άνοιξη του 2011 είχε παρουσίασε τον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Η Λάουρα Νάργες έχει δείξει και το υποκριτικό της ταλέντο. Δείγμα της δουλειάς της ως ηθοποιός, είναι η συμμετοχή της: στην ταινία “Η Κληρονόμος” και στην θεατρική παράσταση “Το σπίτι του Φράνκεστάιν”.

Το 2017 έλαβε μέρος στο Survivor, το οποίο εκείνη την χρονιά επέστρεψε στην ελληνική τηλεόραση έπειτα από επτά χρόνια. Ο πέμπτος ελληνικός κύκλος του ριάλιτι επιβίωσης προβλήθηκε μέσα από την συχνότητα του ΣΚΑΪ και ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένος σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Καλεσμένη στην εκπομπή DOT είχε αναφερθεί στο “Survivor”, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου. Οτιδήποτε έχεις ζήσει και στην παιδική σου ηλικία όσο πιο ψαγμένος κι αν είσαι… αν είσαι πολύ ψαγμένος, θα περάσεις καλά. Αν δεν μπορείς να αντέξεις τον εαυτό σου ένα λεπτό παραπάνω, δεν θα περάσεις καλά.

Ακόμη και την πείνα θα επιλέξεις την οπτική γωνία “ότι κάνεις δίαιτα” ας πούμε. Οπότε την πείνα τη διαχειρίζεσαι… Μικραίνει το στομάχι σου. Αφού βάζεις το μυαλό σου σε μια διάθεση ότι αυτό έχω μόνο καμιά καρύδα και ίσως ένα γεύμα, μπορείς μετά να αντεπεξέλθεις».

Η παρουσιάστρια σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! είχε μιλήσει για τις οικονομικές δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει, δηλώνοντας ότι η πιο δύσκολη περίοδος ήταν πριν μπει στο “Survivor”.

Συγκεκριμένα είχε σημειώσει ότι: «Αυτή η περίοδος ήταν ένα μεγάλο μάθημα για εμένα. Ακόμη και το Survivor το αντιμετώπισα πολύ ψύχραιμα. Δεν κοιμόμουν σε καλύβα αλλά κινδύνεψα να με πετάξουν έξω από το σπίτι μου γιατί δεν είχα να πληρώσω το ενοίκιο. Το αίσθημα ότι δεν έχω να φάω το είχα ζήσει πριν πάω στο Survivor γιατί υπήρχαν μήνες που έπρεπε να την βγάλω με ένα ευρώ την ημέρα».

«Όταν έβλεπα συμπαίκτες μου να γκρινιάζουν αναρωτιόμουν γιατί το κάνουν από τη στιγμή που αυτοί είναι οι κανόνες και το γνώριζαν από την αρχή. Πληρώνονται και έχουν από πάνω τους μία παραγωγή που θα φροντίσει να μην πάθουν τίποτα. Εμένα το “Survivor” μου φαινόταν αστείο μπροστά σε αυτά που είχα περάσει στη ζωή μου», είχε προσθέσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Laura Narjes (@lauranarjes)

Η Λάουρα Νάργες από τον Ιούνιο του 2021 είναι μαζί με τον συνθέτη και τραγουδιστή Χρήστο Σαντικάι. Τον Σεπτέμβριο του 2022 η Λάουρα Νάργες έφερε στην ζωή το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι.

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά την γέννηση του γιου τους, η Λάουρα Νάργες συγκινημένη είχε πει: «Συγγνώμη, αλλά κλαίω όλη μέρα. Είναι η μέρα που θα πάμε όλοι μαζί στο σπίτι μας, ξεκινά και επίσημα ένας πολύ σημαντικός και όμορφος νέος κύκλος στην ζωή μας. Είμαστε μια μικρή οικογένεια, το θέλαμε τόσο πολύ από τις πρώτες δυο εβδομάδες που τα φτιάξαμε με τον Χρήστο πριν ένα χρόνο και μας ήρθε με το καλό και τον αγαπάμε πάρα πολύ.

Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Να είναι πάντα υγιέστατος, χαρούμενος, ευτυχισμένος και να μεγαλώσει σε ένα όμορφο περιβάλλον και να τον ετοιμάσουμε όσο καλυτέρα γίνεται και μπορούμε για την ζωή. Ανυπομονούσα για τον ρόλο της μαμάς. Το νιώθω το μητρικό ένστικτο, το έχω ήδη. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη».

Την φωτογραφία από την παιδική της ηλικία την είχε ανεβάσει η ίδια στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram στις 9 Αυγούστου του 2015.