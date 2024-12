Το κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια – Μπορείτε να την αναγνωρίσετε;

Το γλυκό κοριτσάκι που απεικονίζεται στην φωτογραφία, είναι γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια, την οποία αρχικά γνωρίσαμε ως μοντέλο.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία βλέπουμε την Μαριέττα Χρουσαλά, στην παιδική της ηλικία!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marietta Chrousala (@mariettachrousala)

Ποια είναι η Μαριέττα Χρουσαλά

Η Μαριέττα Χρουσαλά γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου του 1983, στο Ριζάρι Πέλλας. Έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό τον Θανάση, ενώ οι γονείς της, Κώστας και Αγλαΐα ήταν εκπαιδευτικοί.

Δύο χρόνια μετά την γέννησή της, η οικογένειά της μετακόμισε στην Αθήνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marietta Chrousala (@mariettachrousala)

Ο πατέρας της έχει φύγει από την ζωή. Καλεσμένη στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά, «After Dark», η Μαριέττα Χρουσαλά είχε μιλήσει για την απώλεια του μπαμπά της.

«Από την απώλεια του μπαμπά μου έχουν περάσει τώρα είκοσι χρόνια, αλλά η θλίψη όταν το σκέφτομαι, υπάρχει πάντα. Δεν θα φύγει ποτέ. Εκείνη τη στιγμή, το σκέφτομαι καμιά φορά, ήταν πολύ σοκαριστικό που ήμουν και 20 ετών.

Είναι πολύ σοκαριστικό το γεγονός ότι έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι τόσο κοντά και μέσα στη ζωή σου, δεν θα τον ξαναδείς ποτέ! Αυτό το ποτέ, που μπαίνει ξαφνικά μέσα σου, είναι τρομακτικό», ανέφερε αρχικά.

«Δηλαδή κάτι δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Δεν θα ξανακούσεις τα κλειδιά στην πόρτα, που είχε το μπρελόκ και το καταλαβαίναμε. Είναι τρομακτικό. Εννοείται ότι πάντα τον νιώθω κοντά μου και ένας τρόπος, μέσα από τον οποίο ήταν πάντα κοντά μου, είναι γιατί εξαιτίας της δικής του επιθυμίας δημιουργήθηκε όλο αυτό το μέλλον για μένα.

Μπορεί τα πράγματα να ήταν τελείως διαφορετικά άμα δεν επέμενε τόσο πολύ σε αυτή την επιθυμία του. Δηλαδή εκείνος, κατά κάποιο τρόπο, μου χάραξε αυτή την πορεία!», κατέληξε.

Η επαγγελματική της πορεία

Η Μαριέττα Χρουσαλά είναι απόφοιτη του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έγινε ευρέως γνωστή το 2003, όταν στέφθηκε Σταρ Ελλάς. Έχει εργαστεί με επιτυχία ως μοντέλο, αλλά και ως παρουσιάστρια.

Η επαγγελματική της πορεία στην τηλεόραση άρχισε τη σεζόν 2005-06. Εκείνη την περίοδο ήταν συμπαρουσιάστρια του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην ψυχαγωγική εκπομπή του MEGA «Πολύ την Κυριακή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marietta Chrousala (@mariettachrousala)

Για τρεις σεζόν, από το 2006 έως το 2009, παρουσίαζε την ψυχαγωγική εκπομπή του ALTER «Η Ελλάδα Παίζει». Επίσης, η Μαριέττα Χρουσαλά συμμετείχε στο «Dancing With The Stars» το 2011, ενώ το 2022 παρουσίασε το «MadWalk – The Fashion Music Project».

Εδώ και χρόνια έχει αποφασίσει να απέχει από την παρουσίαση. Σε δηλώσεις που είχε κάνει πέρυσι στις τηλεοπτικές κάμερες, η Μαριέττα Χρουσαλά είπε για την συγκεκριμένη απόφασή της: «Νομίζω πως δεν θα μπορούσα να κάνω μία ψυχαγωγική εκπομπή τώρα. Έχω τα παιδάκια, την οικογένεια. Είναι φουλ το πρόγραμμα με σχολεία, δραστηριότητες, τα πάντα. Είμαι full-time μαμά και το απολαμβάνω, οπότε προς το παρόν όχι!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marietta Chrousala (@mariettachrousala)

«Είχα κατά καιρούς τηλεοπτικές προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ευδοκίμησαν όμως. Πάντα κάτι χαλούσε, είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη», πρόσθεσε.

Επιπλέον, εξήγησε ότι: «Δεν μου έχουν γίνει προτάσεις από show μόδας. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να το κάνω. Το κάνουν τόσα χρόνια, τόσο καλά και έχουν βρει τα κατάλληλα πρόσωπα, για τις κατάλληλες θέσεις».

Εκτός από μοντέλο και παρουσιάστρια, η Μαριέττα Χρουσαλά είναι και επιχειρηματίας, καθώς διατηρεί την δική της συλλογή με σανδάλια, τη «Marietta Chrousala Collection». Ακόμα, μαζί με την μητέρα της έχουν γράψει ένα βιβλίο με οικολογικές συμβουλές για νοικοκυρές, το «Από μητέρα σε κόρη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marietta Chrousala (@mariettachrousala)

Ο γάμος και τα τρία παιδιά

Η Μαριέττα Χρουσαλά από το 2006 είναι μαζί με τον εφοπλιστή Λέοντα Πατίτσα. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2010 και κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: την Μάργκω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marietta Chrousala (@mariettachrousala)

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα το 2022, η Μαριέττα Χρουσαλά εξομολογήθηκε για τα παιδιά της: «Με την κόρη μου θέλω να πιστεύω ότι είμαστε φίλες. Μιλάμε. Μου μιλάει για τις συμμαθήτριες, διαλέγουμε μαζί ρούχα αν έχουμε να πάμε σε κάποιο πάρτι. Ο Σπύρος είναι πιο αγοράκι, να έχει τους φίλους του και μία μπάλα και να βαράει σουτ και καλάθια. Ο μικρούλης είναι πιο μωράκι ακόμα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marietta Chrousala (@mariettachrousala)

Σε ερώτηση για τον σύζυγό της, στην ίδια συνέντευξη, η παρουσιάστρια απάντησε: «Μοιάζουμε τόσο πολύ και σαν χαρακτήρες και σαν προσωπικότητες. Νομίζω ξεδιπλωνόμαστε παρέα. Γιατί όταν γνωριστήκαμε ήμασταν αρκετά μικροί. Μεγαλώσαμε και ωριμάσαμε και οι δύο μαζί. Γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι που είχαμε πάει και οι δύο ακάλεστοι. Πώς σου φαίνεται;».