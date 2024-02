Το αγοράκι της φωτογραφίας είχε πρωταγωνιστήσει στο «Μπρούσκο» – Μπορείτε να τον αναγνωρίσετε;

Το αγοράκι που απεικονίζεται σε νηπιακή ηλικία στην φωτογραφία, συστήθηκε στο κοινό μέσα από την συμμετοχή του σε γνωστό talent show, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές γνωστές τηλεοπτικές σειρές. Τα τελευταία χρόνια είναι παρουσιαστής βραδινής εκπομπής.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να τον αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία βλέπουμε τον Θεοχάρη Ιωαννίδη!

Ποιος είναι ο Θεοχάρης Ιωάννιδης

Ο Θεοχάρης Ιωαννίδης γεννήθηκε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας στις 16 Νοεμβρίου του 1984. Σε συνέντευξή του στη Secret, μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια είχε πει: «Οι γονείς μου ήταν στα όρια των χίπηδων, πολύ ανοιχτοί και είχαν πολύ καλή επαφή μαζί μου. Ήταν ονειρικά τα πράγματα μεταξύ μας, παρ’ όλο που περάσαμε από σαράντα κύματα. Αποφάσισαν να χωρίσουν όταν ήμουν 11 ετών αλλά το δουλέψαμε πολύ όλοι. Είχα πολύ κόσμο γύρω μου και πέρασε ομαλά ο χωρισμός».

«Ως παιδί ήμουν πολύ ατίθασος και καθόλου ευάλωτος. Όταν άρχισα να βλέπω τι αντίκτυπο έχει η δημόσια εικόνα στους ανθρώπους γύρω μου αλλά και στον ίδιο μου τον εαυτό “κλείδωσα” και είπα ότι δεν χρειάζεται», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα.

Στην ίδια συνέντευξη είχε σημειώσει: «Έχω κάνει πολλά πράγματα και δεν έκανα ποτέ τίποτα που να μην είναι στα άκρα. Δεν είχα μέτρο και δεν ξέρω αν φταίνε οι γονείς μου σε αυτό. Οι γονείς μου ήταν πολύ διαλλακτικοί. Δεν υπήρχε ποτέ περιορισμός σχεδόν σε τίποτα. Υπήρχε τόση αγάπη από τους γονείς μου που την εκμεταλλεύτηκα και μάλιστα έκανα κατάχρηση. Πάντα έλεγα “μπα – μα”. Και οι δυο γονείς είναι ένα, δεν ξεχωρίζω κάποιον. Η αδερφή μου είναι για εμένα ένα πολύ μοναδικό πλάσμα γιατί μου μιλούσε σκληρά. Ήταν αυτό που δεν είχα εισπράξει από τους γονείς μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη theocharis ioannidis (@theocharis_ioannidis)

Τελειώνοντας το σχολείο ξεκίνησε να σπουδάζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Νομική Σχολή. Το 2004 παίρνει την απόφαση και δηλώνει συμμετοχή στο talent show του Mega «Super Idol». Στη συνέχεια ο ηθοποιός έφυγε για την Αμερική για να σπουδάσει σκηνοθεσία.

«Μπήκα στη Νομική και μετά έφυγα στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσω σκηνοθεσία. Εκεί έκανα πολλές δουλειές για να μπορώ να στηρίζω τον εαυτό μου», είχε περιγράψει.

Τελικά, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης επέστρεψε στην Ελλάδα το 2007 και ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική. Η πρώτη του δουλειά σε σειρά ήταν το «Ιατρικό Απόρρητο» στον Ant1, ενώ έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την κωμική σειρά του Mega «Λατρεμένοι μου Γείτονες».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη theocharis ioannidis (@theocharis_ioannidis)

«Η πρώτη μου δουλειά ήταν το «Ιατρικό Απόρρητο» στον ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Κιμούλη. Επειδή όμως υπήρχαν κάτι θέματα με το κανάλι, η σειρά βγήκε στον αέρα μετά από αρκετά χρόνια και έτσι η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά στον αέρα ήταν οι «Λατρεμένοι μου Γείτονες». Εκείνη η σειρά μπήκε απρόσμενα στη ζωή μου, εκεί ξεκίνησα να δουλεύω με συχνότητα και κατάλαβα πώς είναι η δουλειά», είχε εξηγήσει στη Secret.

Ο ηθοποιός έχει λάβει μέρος σε πολλές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, μεταξύ αυτών: «Χαρά Αγνοείται», «Ο πόλεμος των άστρων», «Τα Μυστικά της Εδέμ», «Μπρούσκο» και «Η επιστροφή».

Ο Θεοχάρης Ιωαννίδης έχει συμμετάσχει και σε θεατρικές παραστάσεις. Δείγμα της δουλειάς του στο θέατρο είναι οι παραστάσεις: «Σεσουάρ για δολοφόνους», «Chicago» και «Φθινόπωρο».

Επίσης, έχει διαγωνιστεί στο «Just the 2 Of Us» τη σεζόν 2010-2011 και στο «Dancing with the stars» τη σεζόν 2014-2015.

Από το 2022 παρουσιάζει την βραδινή εκπομπή «Night Out» στο Mega. Σχετικά με τον ρόλο του παρουσιαστή είχε πει χαρακτηριστικά στην συνέντευξή του στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα ότι: «Μου αρέσει που είμαι παρουσιαστής. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου πράγματα που έχω κάνει ως τώρα, ίσως γιατί βάζω ένα λιθαράκι του εαυτού μου».

«Ο κόσμος έχει σχηματίσει μία άλλη εικόνα για εμένα γιατί δεν είχα ποτέ την αυτοπεποίθηση να δείξω τον πραγματικό μου εαυτό. Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχω ως Θεοχάρης όπως με ξέρουν οι κολλητοί μου φίλοι, γιατί υπάρχει μια ασφάλεια πίσω από αυτό. Δεν φοβάμαι την έκθεση γενικότερα. Βγαίνω γυμνός στις παράλιες και είμαι πολύ χαλαρός. Αν πάρει η κοινή γνώμη κάποια πράγματα, μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει και αυτό δεν με κάνει να αισθάνομαι ασφαλής. Θέλει δύναμη, νιώθω ευάλωτος», είχε εξομολογηθεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη theocharis ioannidis (@theocharis_ioannidis)

Ο Θεοχάρης Ιωαννίδης έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρ’ όλα αυτά καλεσμένος στο «Πάμε Δανάη» είχε αποκαλύψει: «Έχω κάνει αρραβώνα στο παρελθόν και έχω παντρευτεί κιόλας. Ο γάμος ήταν για εμένα κάτι πολύπλοκο. Την δεδομένη στιγμή ήθελα να το κάνω και το έκανα. Θέλω πολύ να κάνω ένα παιδί, αλλά θέλω να εξαλείψω το να είναι για εγωιστικούς λογούς. Θα έκανα παιδί με έναν άνθρωπο που θα ήταν η βάση μου, αλλά θα μπορούσα να είμαι και το αερικό που έχω ανάγκη να είμαι».

Την φωτογραφία από την παιδική του ηλικία την είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Θεοχάρης Ιωαννίδης στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram στις 25 Σεπτεμβρίου του 2021.