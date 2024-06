Taylor Swift: Ανέβασε τον σύντροφό της στη σκηνή – Η εμφάνιση – έκπληξη του Travis Kelce στη συναυλία στο Λονδίνο

Τα «Wildest Dreams» των Swifties έγιναν πραγματικότητα το βράδυ της Κυριακής. Η Taylor Swift μοιράστηκε την σκηνή με τον Travis Kelce κατά τη διάρκεια της τρίτης συναυλίας της για το Eras Tour στο Wembley Stadium του Λονδίνου.

Η τραγουδίστρια του “Lover” έφερε τον παίκτη των Kansas City Chiefs στη σκηνή ενώ ερμήνευσε ένα σκετς για τη μετάβαση “I Can Do It With a Broken Heart”, σύμφωνα με ένα βίντεο θαυμαστών.

TRAVIS KELCE ONSTAGE THE ERAS TOUR LONDON NIGHT 3 ICONIC #LONDONTSTHEERASTOUR pic.twitter.com/Q9oFYLRhlW — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) June 23, 2024

Το κοινό ζητωκραύγασε όταν είδαν τον αθλητή, 34 ετών, να πλησιάζει την σύντροφό του και να την σηκώνει στην αγκαλιά του έπειτα από μια προσποιούμενη λιποθυμία. Φορούσε ένα μαύρο κοστούμι με ασορτί καπέλο και φαινομενικά ψιθύρισε κάτι στη Σουίφτ, καθώς κρεμόταν από την αγκαλιά του με ένα μακρύ λευκό φόρεμα.

Την μετέφερε σε έναν κόκκινο καναπέ στο κέντρο της σκηνής προτού την βάλει κάτω και τη βγάλει μαζί με δύο χορευτές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sharon Hanley (@sharonlhanley)

Τελικά, η Swift εμφανίστηκε και έβγαλε το φόρεμά της, αποκαλύπτοντας ένα λευκό αστραφτερό bralette και ψηλόμεσο παντελόνι .

Ο σταρ του NFL έκανε νόημα στη 14 φορές νικήτρια Grammy να ερμηνεύσει το επιτυχημένο κομμάτι της από το άλμπουμ “The Tortured Poets Department” . Ενώ η Σουίφτ κατάφερε να παραμείνει στο χαρακτήρα για το σκετς, ο Κέλτσε δεν μπορούσε να σβήσει το χαμόγελο από το πρόσωπό του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariette Thibaudeau (@marie_thibaudeau)

Ο Kelce έχει υποστηρίξει τη Swift και στις τρεις συναυλίες της στο Λονδίνο και εθεάθη μαζί με τους γονείς της, Andrea Swift και Scott Swift, νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής.