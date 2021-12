Τα τραγούδια της ταινίας “House of Gucci”

Το “House of Gucci” είναι ένα δράμα βιογραφικό φιλμ του Ridley Scott, βασισμένο στο βιβλίο του 2001 “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” της Sara Gay Forden, με πρωταγωνιστές τους Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek και Al Pacino. Και βέβαια το έργο αναφέρεται στην δυναστεία του γνωστού οίκου μόδας!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το σάουντρακ της ταινίας συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω κομμάτια:

1. Faith – George Michael

2. La Ragazza Col Maglione (Remaster 2004) – Pino Donaggio

3. On The Radio – Donna Summer

4. Anna (Ana) – Miguel Bosé

5. Love To Love You Baby (Single Edit) – Donna Summer

6. Sono bugiarda (I’m a Believer) – Caterina Caselli

7. Verdi: La traviata / Act 1 – Libiamo ne’lieti calici (Brindisi) – Luciano Pavarotti, Dame Joan Sutherland, The London Opera Chorus, The National Philharmonic Orchestra & Richard Bonynge

8. Una Notte Speciale (2005 Remaster) – Alice

9. Ritornerai – Bruno Lauzi

10. Here Comes the Rain Again – Remastered Version – Eurythmics, Annie Lennox & David Stewart

11. I Feel Love – Donna Summer

12. Blue Monday (12″ Version) – New Order

13. Paid In Full – Eric B. & Rakim

14. A Fifth Of Beethoven – Walter Murphy & The Big Apple Band

15. Heart Of Glass – Blondie

16. Ashes To Ashes (Single Version) (2014 Remaster) – David Bowie

17. How Gee – Black Machine

18. House Of Gucci Score Suite – Harry Gregson-Williams

