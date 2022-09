Συναυλία 50 Cent – Κωνσταντίνου Αργυρού: To twitter προτείνει κι άλλες αναπάντεχες συνεργασίες

Η είδηση της κοινής συναυλίας των 50 Cent και Κωνσταντίνου Αργυρού άναψε φωτιές στο twitter. Η αναπάντεχη αυτή συνεργασία, την οποία έκανε γνωστή ο διάσημος ράπερ με ανάρτηση του στα social media, προκάλεσε καταιγισμό σχολίων.

Πολλοί χρήστες δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, ενώ κάποιοι άλλοι επιστράτευσαν το χιούμορ τους σχολιάζοντας την. Δείτε την ανάρτηση τους 50cent:

Η ανακοίνωση της συναυλίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ στις 29 Οκτωβρίου, όπως είναι φυσικό έγινε αμέσως viral. Η ερώτηση ενός χρήστη στο twitter ήταν αρκετή για να φέρει την εν λόγω συναυλία και στα πρώτα trend του ελληνικού twitter, καθώς ζήτησε από τους ακόλουθούς του να προτείνουν κι άλλα αταίριαστα μουσικά ζευγάρια. Δείτε μερικές από τις πιο ευφάνταστες προτάσεις που η αλήθεια είναι ότι ιντριγκάρουν ίσως και περισσότερο από την συνεργασία του 50 Cent με τον Κωνσταντίνο Αργυρό:

Κώστας Σαφέτης – Rage Against the Machine https://t.co/gQs0HvICcT

Slipknot – Γιάννης Καψαλης spit it out- the Scania 😜 https://t.co/NOc5BBHfEn

— Dimitra (@_DRoot) September 26, 2022