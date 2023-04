Shannen Doherty: Διαζύγιο έπειτα από 11 χρόνια γάμου ενώ δίνει μάχη με τον καρκίνο

Η Shannen Doherty και ο Kurt Iswarienko παίρνουν χωριστούς δρόμους.

Την Παρασκευή, η 52χρονη ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Iswarienko έπειτα από 11 χρόνια γάμου.

“Το διαζύγιο είναι το τελευταίο πράγμα που ήθελε η Shannen”, λέει η εκπρόσωπος της Doherty, Leslie Sloane, σε μια δήλωση στο PEOPLE. “Δυστυχώς, ένιωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή”.

Η Sloane ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ατζέντης του Iswarienko είναι “στενά εμπλεκόμενος” στο διαζύγιό τους.

Σύμφωνα με την αίτηση διαζυγίου που εξασφάλισε το TMZ, το οποίο είναι αυτό που πρώτο μετέδωσε την είδηση, το ζευγάρι χώρισε τον Ιανουάριο. Η Doherty ζητεί συζυγική υποστήριξη και καθώς και να μην δοθεί στον εν διαστάσει φωτογράφο σύζυγό της. Το ζευγάρι δεν έχει παιδιά.

Λίγες ώρες πριν δημοσιευτεί η είδηση της αίτησης, η Doherty μοιράστηκε ένα αινιγματικό μήνυμα στο Instagram. “Οι μόνοι άνθρωποι που αξίζουν να είναι στη ζωή σου είναι αυτοί που σου φέρονται με αγάπη, καλοσύνη και απόλυτο σεβασμό“, έγραφε η ανάρτηση, η οποία κοινοποιήθηκε και στο Instagram Story της.

Η Doherty και ο Iswarienko παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2011. Η ηθοποιός ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον Ashley Hamilton από το 1993 έως το 1994 και τον Rick Salomon από το 2002 έως το 2003.

Έναν χρόνο πριν από τον γάμο της με τον Iswarienko, η Doherty είπε στο PEOPLE ότι έπαιρνε στα σοβαρά τον τρίτο της γάμο. “Ο γάμος για μένα είναι μια τόσο γιγάντια δέσμευση που δεν είναι κάτι το οποίο θα έπαιρνα ελαφρά πια“, είπε εκείνη την εποχή. “Έμαθα το μάθημά μου.”

