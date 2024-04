Σελίν Ντιόν: Η τόπλες φωτογράφιση με λευκό πουκάμισο και η εξομολόγηση που συγκινεί

Η Σελίν Ντιόν μίλησε από τα βάθη της ψυχής της για την πάλη της με το σύνδρομο της δυσκαμψίας σε μια νέα συνέντευξη στη Vogue France ποζάροντας με εντυπωσιακά outfit.

Η τραγουδίστρια πόζαρε τόπλες με μόνο ένα λευκό πουκάμισο του οίκου Balenciaga στην πρώτη εκδοχή του εξωφύλλου, καλύπτοντας το στήθος της με το ένα χέρι.

View this post on Instagram

Η Σελίν Ντιόν, η οποία ανακοίνωσε ότι παλεύει με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που ονομάζεται σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου στα τέλη του 2022, μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για την κατάστασή της στη Vogue αναφέροντας: «Δεν έχω νικήσει την ασθένεια, καθώς είναι ακόμα μέσα μου και πάντα θα είναι. Ελπίζω ότι θα βρούμε ένα θαύμα, έναν τρόπο να τη θεραπεύσουμε με την επιστημονική έρευνα, αλλά προς το παρόν πρέπει να μάθω να ζω μαζί της».

Η Καναδή τραγουδίστρια ανέφερε πως κάθε εβδομάδα περνάει πέντε ημέρες εντατικής «αθλητικής, σωματικής και φωνητικής θεραπείας».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Είτε προπονούμαι σαν αθλήτρια και δουλεύω πολύ σκληρά, είτε μένω στο σπίτι, ακούω τα τραγούδια μου, στέκομαι μπροστά στον καθρέφτη μου και τραγουδάω στον εαυτό μου» είπε η Σελίν Ντιόν και πρόσθεσε: «Θέλω να είμαι η καλύτερη και δυνατή».

Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως είναι μαχήτρια της ζωής χωρίς να το βάζει σε καμία περίπτωση κάτω και φυσικά το παράδειγμά της πρέπει να το ακολουθούμε όλοι μας σε κάθε δυσκολία ή ατυχία της ζωής μας.

Celine Dion makes high-fashion comeback on Vogue France cover: ‘Revealing my beauty’ at 55 https://t.co/2Tqswx3PeX pic.twitter.com/YM4W9AquXz

— Page Six (@PageSix) April 22, 2024