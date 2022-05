Σαν σήμερα το 1959 δόθηκαν τα πρώτα βραβεία Grammy

Η πρώτη απονομή των μουσικών βραβείων Grammy στην ιστορία, έγινε σαν σήμερα, στις 4 Μάϊου 1959 σχεδόν ταυτόχρονα αλλά την ίδια μέρα, σε δύο αίθουσες ξενοδοχείων, μία στο Beverly Hilton Hotel του Λος Άντζελες και η άλλη στο Park Sheraton Hotel της Νέας Υόρκης. Διοργανωτής των εκδηλώσεων ήταν η Εθνική Ακαδημία Ηχογραφημένων Τεχνών και Επιστημών. Ο σκοπός της Ακαδημίας ήταν με την καθιέρωση των επάθλων να κρατήσει το rock ‘n’ roll ζωντανό στους καλλιτέχνες και το κοινό και βέβαια τα κατάφερε σε παγκόσμιο επίπεδο! Οι καλλιτέχνες βραβεύονται για την καλλιτεχνική συνεισφορά τους την αμέσως προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 1958, με μία χρυσή μινιατούρα ενός γραμμοφώνου.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στην 1η απονομή των Grammy, ο Frank Sinatra ήταν ο μοναδικός καλλιτέχνης που ήταν υποψήφιος για το βραβείο σε επτά διαφορετικές κατηγορίες. Τελικά κέρδισε μόνο ένα… για το εξώφυλλο του άλμπουμ “Only the Lonely”. Ενώ με δύο βραβεία στα χέρια έφυγαν από την εκδήλωση η Ella Fitzgerald, ο Henry Mancini, ο Domenico Modugno και ο Ross Bagdasarian Sr.

Οι υποψηφιότητες και οι νικητές της πρώτης τελετής των βραβείων Grammy είχαν ως εξής:

Καλύτερο Εξώφυλλο Δίσκου

Υποψήφιοι:

Frank Sinatra – Only the Lonely

Frank Sinatra – Come Fly with Me

Ray Rennahan – For Whom the Bell Tolls

Ira Ironstrings – Music for Peopl with $3.98

Julie London – Julie

Νικητής: Frank Sinatra – Only the Lonely

Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς

Υποψήφιοι:

Henry Mancini – The Music from Peter Gunn

Ella Fitzgerald – Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook

Frank Sinatra – Only the Lonely

Frank Sinatra – Come Fly with Me

Van Cliburn – Tchaikovsky: Concerto No. 1 in B Flat Minor, Op. 23

Νικητής: Henry Mancini – The Music from Peter Gunn

Καλύτερη Ενορχήστρωση

Υποψήφιοι:

Henry Mancini – The Music from Peter Gunn

Billy May – Billy May’s Big Fat Brass

Billy May – Come Fly with Me

Jack Marshall – Fever

Nelson Riddle – Witchcraft

Νικητής: Henry Mancini – The Music from Peter Gunn

Καλύτερη Country And Western Εκτέλεση

Υποψήφιοι:

Kingston Trio – Tom Dooley

Everly Brothers – All I Have To Do Is Dream

Everly Brothers – Bird Dog

Don Gibson – Oh Lonesome Me

Jimmie Rodgers – Oh, Oh, I’m Falling in Love Again

Νικητής: Kingston Trio – Tom Dooley

Καλύτερη Εκτέλεση από Χορευτική Μπάντα

Υποψήφιοι:

Count Basie – Basie

Jonah Jones – Baubles, Bangles and Beads

Perez Prado – Patricia

Warren Covington & the Tommy Dorsey Orchestra – Tea for Two Cha Cha

Ray Anthony – The Music from Peter Gunn

Νικητής: Count Basie – Basie

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία

Υποψήφιοι:

Ella Fitzgerald – Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook

Doris Day – Everybody Loves a Lover

Eydie Gorme – Eydie in Love

Peggy Lee – Fever Lyrics

Keely Smith – I Wish You Love

Νικητής: Ella Fitzgerald – Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook

Καλύτερη Εμφάνιση από Jazz γκρουπ

Υποψήφιοι:

Count Basie – Basie

Jonah Jones – Baubles, Bangles and Beads

George Shearing – Burnished Brass

Basie Rhythm Section, Dave Lambert Singers – Sing a Song of Basie

Four Freshmen – The Four Freshmen in Person

Νικητής: Count Basie – Basie

Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία από Συγκρότημα ή Χορωδία

Υποψήφιοι:

Louis Prima, Keely Smith – That Old Black Magic

Kirby Stone Four – Baubles, Bangles, and Beads

The King Sisters – Imagination

Lambert, Hendricks, and Ross – Sing a Song of Basie

Kingston Trio – Tom Dooley Lyrics

Νικητής: Louis Prima, Keely Smith – That Old Black Magic

Καλύτερη Ανεξάρτητη Jazz Εκτέλεση

Υποψήφιοι:

Ella Fitzgerald – Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Song Book

Johan Jones – Baubles, Bangles and Beads

George Shearing – Burnished Brass

Matty Mattock – Dixieland Story

Jonah Jones – Jumpin’ with Jonah

Νικητής: Ella Fitzgerald – Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Song Book

Καλύτερη Ανδρική Φωνητική Ερμηνεία

Υποψήφιοι:

Perry Como

Frank Sinatra

Andy Williams

Domenico Modugno

Frank Sinatra

Νικητής: Perry Como

Καλύτερη Σύνθεση για Μιούζικαλ

Υποψήφιοι:

Nelson Riddle – Cross Country Suite

Johnny Mandel – I Want to Live

Kurt Weill – Mahagonny

Richard Rodgers – Victory at Sea, Vol. 3

Samuel Barber – Vanessa

Νικητής: Nelson Riddle – Cross Country Suite

Καλύτερη Εκτέλεση Ορχήστρας

Υποψήφιοι:

Billy May – Billy May’s Big Fat Brass

George Shearing – Burnished Brass

Buddy Defranco – Cross Country Suite

Johny Mandel – I Want to Live

Jack Kane – Kane Is Able

Νικητής: Billy May – Billy May’s Big Fat Brass

Καλύτερο Soundtrack για Broadway ή Τηλεόραση

Υποψήφιοι:

Meredith Willson – The Music Man

Count Basie, Billie Holliday and others – Sound of Jazz, Seven Lively Arts

Henry Mancini – The Music from Peter Gunn

RCA Victor Symphony – Victory at Sea, Vol. 2

Richard Rodgers – Flower Drum Song

Νικητής: Meredith Willson – The Music Man

Καλύτερος Δίσκος της Χρονιάς

Υποψήφιοι:

Domenico Modugeno – Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)

David Seville – The Chipmunk Song

Frank Sinatra – Witchcraft Lyrics

Peggy Lee – Fever Lyrics

Perry Como – Catch A Falling Star Lyrics

Νικητής: Domenico Modugeno – Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)

Καλύτερη Rhythm & Blues Εκτέλεση

Υποψήφιοι:

The Champs – Tequila

Harry Belafonte – Belafonte Sings the Blues

Nat King Cole – Looking Back

Perez Prado – Patricia

Earl Grant – The End

Νικητής: The Champs – Tequila

Καλύτερο Τραγούδι της Χρονιάς

Υποψήφιοι:

Domecnico Modugno – Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)

Alan Jay Lerner, Frederick Loewe – Gigi

Cy Coleman, Carolyn Leigh – Witchcraft

Johnny Davenport, Eddie Conley – Fever

Paul Vance, Lee Pockriss – Catch a Falling Star

Νικητής: Domecnico Modugno – Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)

Καλύτερο Soundtrack για Ταινία ή Θεατρική Παράσταση

Υποψήφιοι:

Andre Previn – Gigi

Alfred Newman – South Pacific

Jonny Mandel – I Want to Live

Malcolm Arnold – The Bridge on the River Kwai

Ray Heindorf Orchestra – Auntie Mame

Winner: Andre Previn – Gigi

