Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πλέον διαχρονικός συνθέτης, ο Cole Porter

O Cole Porter γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1891. Είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες και στιχουργούς της σύγχρονης ελαφράς μουσικής! Πολλά από τα τραγούδια που έγραψε έχουν χαρακτηριστεί ως “standarts”, που σημαίνει ότι είναι από τα πιο βασικά που ερμηνεύουν οι τραγουδιστές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στην μνήμη αυτού του πολύ σπουδαίου δημιουργού, παραθέτουμε παρακάτω αυτά τα μοναδικά και βασικά κομμάτια από την πιο σύγχρονη γενιά τραγουδιστών, γεγονός που δείχνει και την διαχρονικότητα του έργου που άφησε πίσω του ο Cole Porter.

Tony Bennett, Lady Gaga – Night And Day

Sheryl Crow – Begin the Beguine

Jamie Cullum (Live at Blenheim Palace) – I Get a Kick Out of You

Michael Bublé – Cry Me A River

Diana Krall – I’ve Got You Under My Skin

Ariana Grande – My Heart Belongs to Daddy

Harry Connick Jr. – You’d Be So Easy to Love

Elton John & Kiki Dee – True Love

Neville Brothers – In The Still Of The Night

Alanis Morissette – Let’s Do It

Elvis Costello – Let’s Misbehave

Natalie Cole – Ev’ry Time We Say Goodbye

Tatiana Eva-Marie & Avalon Jazz Band – I Love Paris

Sophie Milman – Love For Sale

Bryan Ferry – Miss Otis Regrets

Robbie Williams- It’s De-Lovely

Steve Tyrell – You’d Be So Nice to Come Home To

Dionne Warwick – All Of You

