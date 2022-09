Σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής…

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

1955 – Στην Specialty Records στο Λος Άντζελες, ο Little Richard ηχογραφεί το ντεμπούτο του άλμπουμ, “Here’s Little Richard”. Από αυτό βγήκαν δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το “Long Tall Sally”και το “Jenny, Jenny”.

1963 – Το “Surfer Girl”, το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ από τον Brian Wilson, βρίσκεται στο #7 του Billboard Pop chart. Το σινγκλ έγινε χρυσό.

1968 – Roy Orbison ζει ένα δράμα. Οι δύο γιοι του, ο Roy Jr. (11 ετών) και ο Tony (6 ετών), σκοτώνονται σε πυρκαγιά στο σπίτι του στο Hendersonville, στο Tennessee, ενώ εκείνος βρισκόταν σε περιοδεία στην Αγγλία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία τα δύο παιδιά έπαιζαν με ένα δοχείο αεροζόλ στο υπόγειο του σπιτιού, καθώς ο παππούς τους δεν πρόλαβε να τους αποτρέψει από τον κίνδυνο.

1970 – Ο 20χρονος Stevie Wonder παντρεύεται την 24χρονη Syreeta Wright. Θα χώριζαν δύο χρόνια αργότερα.

1974 – Μετά από δύο χρόνια μάχης με την ηρωίνη, ο Eric Clapton επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο. Η διασκευή του στο “I Shot The Sheriff” του Bob Marley έφτασε στην κορυφή του Billboard chart, αναζωογονώντας την καριέρα του.

1984 – Τα πρώτα MTV Video Music Awards απονέμονται στο Radio City Music Hall στην Νέα Υόρκη. Ο Μάικλ Τζάκσον κερδίζει τρία βραβεία.

1985 – Οι ηχογραφήσεις για το δεύτερο άλμπουμ των Bangles, “Different Light” ολοκληρώνονται στα Sunset Sound Studios στο Hollywood της California. Το LP θα βγάλει την πρώτη από τις τρεις νούμερο ένα επιτυχίες του συγκροτήματος, το “Manic Monday”, το οποίο είχε γραφτεί από τον Prince με το ψευδώνυμο Christopher.

1991 – Οι Temptations και ο Rod Stewart συνεργάστηκαν για να βγάλουν ένα σινγκλ με τίτλο “The Motown Song”.

1995 – Οι στίχοι του Paul McCartney που είχε γράψει στο χέρι για το “Getting Better” πωλήθηκαν για 249.000 δολάρια σε δημοπρασία του Sotheby’s.

2001 – Η Clear Channel Communications, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ραδιοφωνικών σταθμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυκλοφόρησε μια λίστα με «στιχουργικά αμφισβητήσιμα» τραγούδια, που οι σταθμοί μπορεί να ήθελαν να αφαιρέσουν από τις λίστες τους, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους και στο Πεντάγωνο. Εκείνη η λίστα περιελάμβανε κλασικά ροκ κομμάτια όπως τα: “Jet Airliner” του Steve Miller, “Dust in the Wind” των Κάνσας, “Knockin’ on Heaven’s Door” του Bob Dylan και “Eve of Destruction” του Barry McGuire.

2005 – Τα καταστήματα HMV στον Καναδά αφαίρεσαν όλα τα CD του Bob Dylan από τα ράφια τους για να διαμαρτυρηθούν για την συμφωνία του τραγουδιστή να πουλήσει το νέο του άλμπουμ αποκλειστικά μέσα από τα Starbucks.

2018 – Μια κιθάρα που χρησιμοποιήθηκε από τον George Harrison στην τελευταία εμφάνιση των Beatles στο Liverpool’s Cavern Club το 1963 δημοπρατήθηκε στις δημοπρασίες στο Corsham του Wiltshire της Αγγλίας για 347.000 λίρες.

