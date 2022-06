Release Athens 2022: Ο τραγουδιστής των Bauhaus πέταξε το μικρόφωνο και τους άφησε στα κρύα του… Νερού – ΒΙΝΤΕΟ

Με το… αριστερό έγινε η πρεμιέρα του Release Athens 2022. Ο τραγουδιστής των Bauhaus πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε από τη σκηνή.

Σε μια κατάμεστη Πλατεία Νερού, από διψασμένους για μουσική νέους όλων των ηλικιών, και ύστερα από δύο καλοκαίρια πανδημίας πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Release Athens 2022. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως όλοι περίμεναν. Τα προβλήματα στον ήχο οδήγησαν, σύμφωνα με όσα είπε τον τραγουδιστή των θρυλικών Bauhus να διακόψει τη συναυλία αφήνοντας το κοινό στα κρύα του… Νερού!

Ο Peter Murphy, μετά από πολλές παρατηρήσεις στον ηχολήπτη, αποχώρησε έξαλλος από τη σκηνή πολύ πριν ολοκληρωθεί το playlist, λόγω του κακού ήχου. Μετά από λίγο, οι Bauhaus επέστρεψαν, αλλά για encore και όχι για να συνεχιστεί η κανονική ροή του playlist.

Τα 4 αυθεντικά μέλη του θρυλικού συγκροτήματος, Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins και David J, ανέβηκαν στη σκηνή του Release γύρω στις 23.30 το βράδυ -είχε προηγηθεί η εμφάνιση του δημοφιλούς βελγικού συγκροτήματος Deus και οι Jesus And The Mary Chain– όμως δυστυχώς το live δεν ολοκληρώθηκε.

Έφυγε από τη σκηνή

Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα και ενώ τραγουδούσε το Ziggy Stardust του David Bowie, ο Peter Murphy, πέταξε κάτω το μικρόφωνο και έφυγε από τη σκηνή δείχνοντας τον ηχολήπτη και φωνάζοντας “this is your fault” (αυτό είναι δικό σου λάθος). Το τραγούδι ολοκλήρωσε, τραγουδώντας το, ο κιθαρίστας Daniel Ash, τα φώτα άναψαν, με το κοινό να αποχωρεί μέσα σε τρομερή αμηχανία και εκνευρισμό.

Σύμφωνα με όσους ήταν εκεί, προβλήματα στον ήχο υπήρχαν και στις εμφανίσεις των Deus και των Jesus And The Mary Chain, χωρίς όμως να έχουν την κατάληξη της εμφάνισης των Bauhaus.

Δείτε τη στιγμή της αποχώρησης του Peter Murphy από τη σκηνή:

Οι πρωτοπόροι της gothic rock σκηνής

Οι Bauhaus είναι αγγλικό gothic rock, post-punk συγκρότημα από το Νορθάμπτον της Αγγλίας, αποτελούμενο από τους Daniel Ash (κιθάρα και σαξόφωνο), Peter Murphy (φωνητικά και περιστασιακά όργανα), Kevin Haskins (ντραμς) και Ντέιβιντ Τζ. (μπάσο). Έγιναν γνωστοί εξαιτίας του ομιχλώδους και σκοτεινού ήχου τους και έχουν χαρακτηριστεί ως οι πρωτοπόροι της gothic rock σκηνής.

Δεν έμοιαζαν με τίποτα που υπήρχε τη στιγμή που εμφανίστηκαν, αλλά ούτε και μετά. Οι δίσκοι τους – “In the Flat Field” (1980), “Mask” (1981), “The Sky’s Gone Out” (1982), “Burning from the Inside” (1983) – και οι «δραματικές» συναυλίες τους καθόρισαν καριέρες και μουσικά είδη, δημιουργώντας στρατιές πιστών fans και καθιστώντας τους ως ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα στην ιστορία της rock μουσικής.