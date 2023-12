Πέθανε ηθοποιός της σειράς «Peaky Blinders»

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Βρετανός ποιητής, συγγραφέας και σταρ της σειράς «Peaky Blinders» Benjamin Zephaniah. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του. Ο Zephaniah πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (7/12), οκτώ εβδομάδες αφού διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο.

Σε μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένειά του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη και λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, γιου και αδελφού μας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Η γυναίκα του Benjamin ήταν δίπλα του καθ’ όλη τη διάρκεια και ήταν μαζί του. Μοιραστήκαμε μαζί του τον κόσμο και ξέρουμε ότι πολλοί θα σοκαριστούν και θα λυπηθούν από αυτή την είδηση».

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μπέρμιγχαμ. Ήταν γιος ενός ταχυδρόμου από τα Μπαρμπάντος και μίας Τζαμαϊκανής νοσοκόμας. Ήταν δυσλεκτικός και εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 13 ετών, μη μπορώντας να γράψει και να διαβάσει. Μετακόμισε στο Λονδίνο σε ηλικία 22 ετών και δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο, το «Pen Rhythm». Έγραψε επίσης πέντε μυθιστορήματα καθώς και ποίηση για παιδιά και το πρώτο του βιβλίο για νεότερους αναγνώστες, το «Talking Turkeys», γνώρισε τεράστια επιτυχία με τη έκδοσή του το 1994.

Είχε απορρίψει ένα OBE (Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) το 2003 λόγω της συσχέτισης μιας τέτοιας τιμής με τη Βρετανική Αυτοκρατορία και την ιστορία της σκλαβιάς. Συχνά μιλούσε για θέματα όπως η φυλετική κακοποίηση και η εκπαίδευση.

Birmingham poet and author Benjamin Zephaniah has died at the age of 65 after a brain tumour diagnosis, his family has announced. pic.twitter.com/uMwOXZNeAT

— BBC News Midlands (@bbcmtd) December 7, 2023