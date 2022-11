Ολόκληρη η επετειακή συναυλία για τα 60 χρόνια του James Bond στο Royal Albert Hall

Μία υπέροχη συναυλία για την επέτειο των 60 χρόνων ταινιών του James Bond, δόθηκε στο περίφημο Royal Albert Hall του Λονδίνου, στις 4 Οκτωβρίου 2022, με την συμμετοχή μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας και σημαντικών τραγουδιστών, όπως η Dame Shirley Bassey, που ερμήνευσε το “Diamonds Are Forever” και το “Goldfinger”, ο Jamie Cullum που τραγούδησε το “From Russia With Love”, η Lulu που είπε το “The Man With Golden Gun”, το συγκρότημα των Garbage που έπαιξε το “The World is not Enough”, ο συνθέτης Hans Zimmer έπαιξε στην ηλεκτρική κιθάρα το “No Time To Die”, το οποίο έχει γράψει ο ίδιος, σε μία διαφορετική ενορχήστρωση από την ταινία, η Paloma Faith ερμήνευσε το “Goldeneye” κ.ά.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στο βίντεο παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εν λόγω συναυλία, που έχει διάρκεια μίας ώρας και 45′ λεπτών.

