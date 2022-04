Οι νικητές των βραβείων Grammy 2022

Έγινε χθες η 64η απονομή των μουσικών βραβείων Grammy, που είναι τα αντίστοιχα έπαθλα με ότι είναι τα Oscars για τον κινηματογράφο, στην MGM Grand Garden Arena, που είναι ένας κλειστός χώρος σαν το ΣΕΦ, στο Las Vegas. Οι διακρίσεις που δόθηκαν αφορούσαν σε κυκλοφορίες μουσικών έργων που έλαβαν χώρα στην περίοδο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι νικητές στις επιμέρους κατηγορίες των βραβείων είναι οι εξής:

1. Δίσκος της Χρονιάς: Leave The Door Open – Silk Sonic

2. Άλμπουμ της Χρονιάς: We Are – Jon Batiste

3. Τραγούδι της Χρονιάς: Leave The Door Open – Silk Sonic

4. Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνις: Olivia Rodrigo

5. Καλύτερη Pop Solo Εκτέλεση: drivers license – Olivia Rodrigo

6. Καλύτερη Pop Εκτέλεση από Ντουέτο ή Συγκρότημα: Kiss Me More – Doja Cat & SZA

7. Καλύτερο Φωνητικό Άλμπουμ Παραδοσιακής Pop: Love For Sale – Tony Bennett & Lady Gaga

8. Καλύτερο Pop Φωνητικό Άλμπουμ: Sour – Olivia Rodrigo

9. Καλύτερη Χορευτική/Ηλεκτρονική Ηχογράφηση: Alive – Rüfüs Du Sol

10. Καλύτερο Χορευτικό/Ηλεκτρονικής Μουσικής Άλμπουμ: Subconsciously – Black Coffee

11. Καλύτερο Σύγχρονο Ορχηστρικό Άλμπουμ: Tree Falls – Taylor Eigsti

12. Καλύτερη Rock Εκτέλεση: Making A Fire – Foo Fighters

13. Καλύτερη Metal Εκτέλεση: The Alien – Dream Theater

14. Καλύτερο Rock Τραγούδι: Waiting On A War – Foo Fighters

15. Καλύτερο Rock Άλμπουμ: Medicine At Midnight – Foo Fighters

16. Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής: Daddy’s Home – St. Vincent

17. Καλύτερη R&B Εκτέλεση (το βραβείο μοιράστηκαν οι): Leave The Door Open – Silk Sonic, Pick Up Your Feelings – Jazmine Sullivan

18. Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Εκτέλεση: Fight For You – H.E.R.

19. Καλύτερο R&B Τραγούδι: Leave The Door Open – Silk Sonic

20. Καλύτερο Άλμπουμ Προοδευτικής R&B: Table For Two – Lucky Daye

21. Καλύτερο R&B Άλμπουμ: Heaux Tales – Jazmine Sullivan

22. Καλύτερη Rap Εκτέλεση: Family Ties – Baby Keem & Kendrick Lamar

23. Καλύτερη Μελωδική Rap Εκτέλεση: Hurricane – Kanye West & The Weeknd & Lil Baby

24. Καλύτερο Rap Τραγούδι: Jail – Kanye West & Jay-Z

25. Καλύτερο Rap Αλμπουμ: Call Me If You Get Lost – Tyler, The Creator

26. Καλύτερη Country Solo Εκτέλεση: You Should Probably Leave – Chris Stapleton

27. Καλύτερη Country Εκτέλεση από Ντουέτο ή Συγκρότημα: Younger Me – Brothers Osborne

28. Καλύτερο Country Τραγούδι: Cold – Chris Stapleton

29. Καλύτερο Country Άλμπουμ: Starting Over – Chris Stapleton

30. Καλύτερο New Age Άλμπουμ: Divine Tides – Stewart Copeland & Ricky Kej

31. Καλύτερο Solo Jazz Αυτοσχεδιασμού: Humpty Dumpty (Set 2) – Chick Corea (από το Akoustic Band Live – Chick Corea, John Patitucci & Dave Weckl)

32. Καλύτερο Φωνητικό Jazz Άλμπουμ: Songwrights Apothecary Lab – Esperanza Spalding

33. Καλύτερο Jazz Ορχηστρικό Άλμπουμ: Skyline – Ron Carter, Jack DeJohnette & Gonzalo Rubalcaba

34. Καλύτερο Jazz Άλμπουμ από Μεγάλο Σύνολο: For Jimmy, Wes And Oliver – Christian McBride Big Band

35. Καλύτερο Latin Jazz Άλμπουμ: Mirror Mirror – Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés

36. Καλύτερη Gospel Εκτέλεση/Τραγούδι: Never Lost – CeCe Winans

37. Καλύτερη Σύγχρονη Εκτέλεση/Τραγούδι Χριστιανικής Μουσικής: Believe For It – CeCe Winans

38. Καλύτερο Gospel Άλμπουμ: Believe For It – CeCe Winans

39. Καλύτερο Άλμπουμ Σύγχρονης Χριστιανικής Μουσικής: Old Church Basement – Elevation Worship & Maverick City Music

40. Καλύτερο Παραδοσιακό Gospel Άλμπουμ: My Savior – Carrie Underwood

41. Καλύτερο Latin Pop Άλμπουμ: Mendó – Alex Cuba

42. Καλύτερο Άλμπουμ Κουβανέζικης Μουσικής: El Último Tour Del Mundo – Bad Bunny

43. Καλύτερο Άλμπουμ Rock ή Ανεξάρτητης Latin Μουσικής: Origen – Juanes

44. Καλύτερο Άλμπουμ Μεξικάνικης Μουσικής: A Mis 80’s – Vicente Fernández

45. Καλύτερο Άλμπουμ Τροπικής Latin Μουσικής: Salswing! – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

46. Καλύτερη Εκτέλεση Παραδοσιακής Αμερικάνικης Μουσικής: Cry – Jon Batiste

47. Καλύτερο Τραγούδι Παραδοσιακής Αμερικάνικης Μουσικής: Cry – Jon Batiste

48. Καλύτερο Άλμπουμ Americana: Native Sons – Los Lobos

49. Καλύτερο Bluegrass Άλμπουμ: My Bluegrass Heart – Béla Fleck

50. Καλύτερο Άλμπουμ Παραδοσιακής Blues Μουσικής: I Be Trying – Cedric Burnside

51. Καλύτερο Άλμπουμ Σύγχρονης Blues Μουσικής: 662 – Christone “Kingfish” Ingram

52. Καλύτερο Folk Άλμπουμ: They’re Calling Me Home – Rhiannon Giddens & Francesco Turrisi

53. Καλύτερο Άλμπουμ Περιφερειακής Παραδοσιακής Μουσικής: Kau Ka Pe’a – Kalani Pe’a

54. Καλύτερο Reggae Άλμπουμ: Beauty In The Silence – Soja

55. Καλύτερο Μουσικό Βίντεο: Freedom – Jon Batiste

