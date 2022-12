Νίκολας Κέιτζ: Η δήλωσή του που θα συζητηθεί – «Πίστευα ότι ήμουν εξωγήινος»

Ο Νίκολας Κέιτζ πίστευε ότι ήταν εξωγήινος όταν ήταν μικρός, καθώς ήταν διαφορετικός από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Μάλιστα όπως ο ίδιος αποκάλυψε ένοιωσε τεράστια έκπληξη όταν ένας γιατρός που τον εξέτασε του είπε ότι είχε φυσιολογικά όργανα και φυσιολογικό σκελετό και δεν ήταν από… άλλο πλανήτη.

Τα παραπάνω εκμυστηρεύτηκε ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Rampstyle λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σοκαρίστηκα την ημέρα που πήγα στο γραφείο του γιατρού όταν ήμουν παιδί και ανακάλυψα ότι είχα φυσιολογικά όργανα και φυσιολογικό σκελετό, γιατί ήμουν σίγουρος ότι ήμουν εξωγήινος».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο πρόβλημα επικοινωνίας που είχε με τους άλλους ανθρώπους καθώς όπως είπε ήταν κοινωνικά απόμακρος.

«Ο πατέρας μου, μου είπε ότι ένιωθε σαν να έπρεπε να μου συστηθεί κάθε φορά που μου μιλούσε, γιατί ήμουν τόσο ξένος. Είχα δυσκολίες να συνδεθώ με άλλους ανθρώπους. Όταν είδα τον David Bowie στο The Man Who Fell to Earth, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να κάνω κάτι. Έτσι έγινα ηθοποιός».

Ο 58χρονος Νίκολας Κέιτζ αυτό το διάστημα βρίσκεται στην Ιρλανδία για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, με τίτλο «Sand and Stones». Η ταινία διαδραματίζεται σε έναν μετα-αποκαλυπτικό και αραιοκατοικημένο κόσμο, όπου ο Πολ (Nicolas Cage) και οι δίδυμοι έφηβοι γιοι του, Τζόσεφ (Jaeden Lieberher) και Tόμας (Maxwell Jenkins) έχουν καταφέρει να επιβιώσουν, αλλά ζουν υπό συνεχή φόβο. Ξαφνικά θα αντιμετωπίσουν μια τεράστια απειλή, επιλέγοντας να εκτελέσουν ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο για να τα καταφέρουν.

