Νέο δισκογραφικό project από τους Radiohead

Οι Radiohead γιορτάζουν τις επετείους κυκλοφορίας δύο παλαιότερων άλμπουμ τους, των “Kid A” και “Amnesiac”, που είχαν βγάλει το 2000 και το 2001 αντίστοιχα, με την επανακυκλοφορία τους μαζί σε ένα σετ όπου θα συμπεριλαμβάνεται και ένα νέο τρίτο άλμπουμ, που θα έχει τίτλο “Kid Amnesiae”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στον νέο αυτόν τρίτο δίσκο, όπως λέει το συγκρότημα θα υπάρχουν κομμάτια που μισοθυμούνται, εκτελέσεις που έχουν μισοξεχασθεί και ακυκλοφόρητο υλικό.

Το τριπλό project θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου, σε διάφορες εκδόσεις χρωματιστών βινυλίων ή τριών cds ή σε downloading.

To track list του τρίτου άλμπουμ θα έχει ως εξής:

SIDE 1

1. “Like Spinning Plates (‘Why Us?’ Version)”

2. “Untitled V1”

3. “Fog (Again Again Version)”

4. “If You Say the Word”

5. “Follow Me Around”

SIDE 2

6. “Pulk/Pull (True Love Waits Version)”

7. “Untitled V2”

8. “The Morning Bell (In the Dark Version)”

9. “Pyramid Strings”

10. “Alt. Fast Track”

11. “Untitled V3”

12. “How to Disappear Into Strings”