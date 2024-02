Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Έφτασαν στον Καναδά για τους Αγώνες Invictus

Στον Καναδά βρίσκονται η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι προκειμένου να συμμετέχουν σε μία εκδήλωση για την αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη διοργάνωση των Αγώνων Invictus.

Το ζευγάρι, που μόλις 24 ώρες πριν εγκαινίασε την νέα ιστοσελίδα του Sussex.com, έφτασε στο Βανκούβερ με ιδιωτικό τζετ για να ξεκινήσει μια τριήμερη επίσκεψη που συνδέεται με την εκδήλωση του 2025.

Αποκλειστικές φωτογραφίες έδειξαν το τζετ του ζευγαριού να προσγειώνεται στο Βανκούβερ μετά από μια δίωρη πτήση από τη Σάντα Μπάρμπαρα, όπου βρίσκεται το πλησιέστερο αεροδρόμιο στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο.

