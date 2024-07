Μάργκοτ Ρόμπι: Έγκυος στο πρώτο της παιδί – Την «πρόδωσαν» οι φωτογραφίες

Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η χολιγουντιανή ηθοποιός, Μάργκοτ Ρόμπι.

Αρκετές πηγές επιβεβαίωσαν ανώνυμα στο περιοδικό People ότι η κινηματογραφική «Barbie» περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Τομ Άκερλεϊ.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε σε διακοπές στην λίμνη Κόμο της Ιταλίας μαζί με τον σύζυγό της. Η Μάργκοτ Ρόμπι φαινόταν ευδιάθετη και φορούσε ένα κοστούμι. Η κοντή λευκή μπλούζα άφηνε να φανεί η φουσκωμένη κοιλιά της.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014 και παντρεύτηκε το 2016. Όπως έχει παραδεχτεί η Μάργκοτ Ρόμπι για πολλά χρόνια ήταν φίλοι αλλά και συγκάτοικοι. Σήμερα συνεργάζονται στον κινηματογράφο αφού είναι συμπαραγωγοί σε πολλά έργα, όπως το Dollface του Hulu, μέσω της εταιρείας παραγωγής τους LuckyCap Entertainment.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες που «πρόδωσαν» την εγκυμοσύνη της

Margot Robbie is pregnant! The Barbie star, 34, is expecting her first child with husband Tom Ackerley https://t.co/LPRHimrBoN pic.twitter.com/ItIjuIjZpv

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 7, 2024