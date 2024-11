Μαράια Κάρεϊ: Από «Μορτίσια Άνταμς» έγινε «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» – «Ήρθε η ώρα» έγραψε στο Instagram

Το 1994 η Μαράια Κάρεϊ κυκλοφόρησε το τραγούδι της «All I Want For Christmas Is You». Τριάντα χρόνια αργότερα, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο επιτυχημένα του είδους του, με την καλλιτέχνιδα να έχει στεφθεί «Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Φέτος, η Μαράια Κάρεϊ συνεργάστηκε με γνωστή αμερικανική εταιρεία κοσμημάτων προκειμένου να δημιουργήσει ένα βίντεο – υπερπαραγωγή, για να αποχαιρετήσει το Χάλογουιν και να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα.

Στην αρχή του βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε την παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα ως «Μορτίσια Άνταμς» να χορεύει τάνγκο στο στοιχειωμένο αρχοντικό της φανταστικής πλούσιας οικογένειας, μαζί με τον δικό της «Γκόμεζ Άνταμς».

Ξαφνικά, μια ντουλάπα ανοίγει και όλο το σκηνικό αλλάζει. Η Μαράια Κάρεϊ είναι πλέον η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων», με τον συμπρωταγωνιστή της να μεταμορφώνεται σε χιονάνθρωπο και το σκηνικό να γίνεται από σκοτεινό σε χριστουγεννιάτικο.

«Ήρθε η ώρα!!!», έχει γράψει στη λεζάντα του post της.