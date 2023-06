Πολύ κοντά στο να εγκαταλείψει την βιομηχανία του θεάματος είναι η Lizzo. Αιτία είναι οι χοντροφοβικές επιθέσεις που δέχεται η τραγουδίστρια.

Η Lizzo από την αρχή της καριέρας της έως και σήμερα, έχει γίνει στόχος έντονων ρατσιστικών επιθέσεων εξαιτίας του βάρους της. Η ίδια παρότι προωθεί την αγάπη που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι προς το σώμα τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, φαίνεται πως έχει αρχίσει να κουράζεται από το μίσος που λαμβάνει.

Σύμφωνα με το “Page Six” πρόσφατα η Lizzo ξέσπασε μην αντέχοντας άλλο την επίθεση. Ένας χρήστης του “Twitter” ανέβασε ένα απόσπασμα από συναυλία της τραγουδίστριας γράφοντας: “Πώς η Lizzo είναι τόσο παχιά, όταν κινείται τόσο πολύ στην σκηνή; Αναρωτιέμαι τι πρέπει να τρώει” βάζοντας δίπλα μία φατσούλα που γελάει. Απαντώντας στο ρατσιστικό σχόλιο, η σταρ του Χόλιγουντ ανέφερε: “Μόλις συνδέθηκα σε αυτή την εφαρμογή και αυτό είναι το είδος των σχολίων για εμένα, σε καθημερινή βάση. Πραγματικά με κάνει να αρχίζω να μισώ τον κόσμο”. Ενώ συνεχίζοντας είπε πως κάποιος άλλος χρήστης την κατηγόρησε πως τρώει πολύ fast food, απαντώντας πως έχει σταματήσει να τρώει τέτοιου είδους φαγητό εδώ και πολλά χρόνια.

How is Lizzo still THIS fat when she’s constantly moving this much on stage?! I wonder what she must be eating 🤣 pic.twitter.com/LjXIa4Rlj6

