Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Συγκλόνισε με την ομιλία της – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ (Christina Applegate) έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά «Dead to me» τη Δευτέρα έλαβε ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Η ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στην καριέρα της σε μια συγκινητική ομιλία που ήταν γεμάτη συναισθήματα και χιούμορ. Δεν έλειψαν τα δάκρυα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην κόρη της αλλά και στην στήριξη της οικογένειάς της.

«Είχα μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ζωή», είπε η ηθοποιός. «Όταν ήμουν μικρή περίμενα στην ουρά για να δω τον πρώτο «Πόλεμο των Άστρων» σε αυτόν ακριβώς τον δρόμο, σε αυτό ακριβώς το θέατρο, κοιτάζοντας αυτά τα [αστέρια στο δρόμο] και έλεγα «ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι;». Τι έκαναν; Έκαναν κάτι σωστά; Έκαναν κάτι λάθος; Ό,τι κι αν είναι, θέλω και εγώ ένα αστέρι. Θέλω ένα! Και ήμουν πέντε χρονών. Οπότε αυτή η μέρα σημαίνει για μένα περισσότερα από όσα μπορείτε να φανταστείτε» περιέγραψε.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ τιμήθηκε στην εκδήλωση από αρκετούς νυν και πρώην συναδέλφους της, συμπεριλαμβανομένης της τηλεοπτικής της οικογένειας της σειράς «Married…With Children», Katey Sagal και David Faustino, και τη συμπρωταγωνίστριά της στο «Dead To Me», Linda Cardellini.

«Είσαι τα πάντα μου. Μου αρέσει που ξεκίνησα με εσάς τους δύο», είπε, αναφερόμενη στον Φαουστίνο και τον Σαγκάλ, που στάθηκαν στο πλευρό της καθώς μιλούσε. «Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Είστε οι άνθρωποι μου. Είστε οι αγάπες μου» πρόσθεσε.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στους New York Times , η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μίλησε για την προσπάθεια που χρειάστηκε για να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της τρίτης και τελευταίας σεζόν του «Dead to Me», που κάνει το ντεμπούτο του στο Netflix αργότερα αυτή την εβδομάδα. Επίσης, μοιράστηκε ότι «πήρε 40 κιλά» και ότι δεν μπορεί «να περπατήσει χωρίς μπαστούνι».

I have a very important ceremony coming up. This will be my first time out since diagnosed with MS. Walking sticks are now part of my new normal. Thank you @neowalksticks for these beauties. Stay tuned to see which ones make the cut for a week of stuff. pic.twitter.com/O543p1G4vS

— christina applegate (@1capplegate) October 27, 2022