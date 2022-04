Kid Rock: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην έναρξη της περιοδείας του ρόκερ

Με μία… προεδρική έκπληξη ξεκίνησε την περιοδεία του ο Kid Rock, αφού ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα και κάλεσε τους Αμερικανούς να… ροκάρουν!

Ο Kid Rock, στην έναρξη της περιοδείας του «Bad Reputation» στις ΗΠΑ με συναυλία στο Ford Center, στο Έβανσβιλ της Ιντιάνα την περασμένη εβδομάδα, πρόβαλε το βίντεο-μήνυμα με τον Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε τον μουσικό «καταπληκτικό»: «Γεια σε όλους. Σας αγαπώ όλους. Ξέρω ότι περνάτε υπέροχα στη συναυλία του Kid Rock απόψε. Ειλικρινά, είναι καταπληκτικός. Όλοι εσείς που παρευρίσκεστε είστε πραγματικά η ραχοκοκαλιά της μεγάλης χώρας μας. Εργατικοί, θεοσεβούμενοι, ροκ εν ρολ πατριώτες.

Donald Trump sent a video message to people at Kid Rock’s concert last night. pic.twitter.com/hFb2SBIKhr

— Clay Travis (@ClayTravis) April 9, 2022