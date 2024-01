Κέιτ Μίντλετον: Το πρόβλημα υγείας θα φέρει Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι ξανά στο Παλάτι – Τι λένε πηγές

Οι δημοσιογράφοι και η βρετανική κοινή γνώμη εκφράζουν ανησυχία για το άγνωστο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η Κέιτ Μίντλετον και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ωστόσο πηγές από το φιλικό περιβάλλον του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον βλέπουν και μία θετική πτυχή: μπορεί το πρόβλημα υγείας να φέρει την Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι ξανά στο Παλάτι. Η μυστηριώδης κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας μπορεί να αποτελέσει την αρχή για να χτιστεί μία «γέφυρα» μεταξύ του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον με τους Σάσεξ.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται από τις πληροφορίες ότι η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι έστειλαν ιδιωτικά τις καλύτερες ευχές τους στην σύζυγο του πρίγκιπα Ουίλιαμ για ταχεία ανάρρωση. Οι φίλοι του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας πιστέυουν ότι η Κέιτ Μίντλετον είναι πιθανό να είναι πιο δεκτική στην ιδέα της αποκατάστασης της επικοινωνίας με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ και να ενεργήσει ως ειρηνοποιός προκειμένου να φέρει κοντά τα δύο αδέρφια.

Τι λένε πηγές

Παλιός φίλος της Κέιτ Μίντλετον που πήγε σχολείο με τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι ανέφερε ανώνυμα ότι δεν αποκλείεται τα δύο ζευγάρια να έρθουν και πάλι κοντά μετά το πρόβλημα υγείας της πριγκίπισσας.

«Τα προβλήματα υγείας τείνουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και να τα τοποθετούν στην σωστή τους θέση. Εάν ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν κάνει μια προσπάθεια να προσεγγίσουν την Κέιτ για να προσφέρουν τις καλύτερες ευχές τους, η Κέιτ θα ανταποδώσει», είπε η πηγή, που εξήγησε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα προτιμούσε να μιλήσει ποτέ ξανά με τον αδερφό του και την σύζυγο του.

«Ο Ουίλιαμ με χαρά δεν θα ξαναμιλούσε ποτέ σε κανέναν από τους δύο, αλλά η Κέιτ είναι ειρηνοποιός. Σίγουρα θα ήταν ανοιχτή στο να χρησιμοποιήσει αυτή την κατάσταση για να χτίσει γέφυρες. Γιατί να χαθεί μία καλή κρίση, σωστά;», αναρωτήθηκε η ίδια πηγή.

Δημόσια η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι δεν έχουν κάνει καμία αναφορά στο χειρουργείο της Κέιτ Μίντλετον. Μάλιστα οι σχέσεις τους με το Παλάτι πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο ειδικά μετά την αποκάλυψη από τον Όμιντ Σκόμπι στο βιβλίο του ότι ο βασιλιάς, Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον ήταν οι «ρατσιστές» της βασιλικής οικογένειας που έθιξαν το θέμα του χρώματος του δέρματος του τότε αγέννητου πρίγκιπα Άρτσι.

«Στην οικογένεια έχουν μπουχτίσει με το αφήγημα της κόντρας»

Φίλος της οικογένειας είπε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για να πιστέψει τις αναφορές στην εφημερίδα Mirror ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ προσέφεραν κλάδο ελαίας και ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση ιδιωτικά στην πριγκίπισσα.

«Πρέπει να θυμάστε ότι η Κέιτ και ο Χάρι ήταν εξαιρετικά δεμένοι. Εκείνος την λάτρευε και εκείνη του παρείχε μια αίσθηση σταθερότητας μετά το χάος της νιότης του. Στην πραγματικότητα δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο δεν θα της έστελνε ένα σημείωμα, παρά τα όσα έχουν γίνει», ανέφερε ανώνυμα ο φίλος της οικογένειας.

Και συνέχισε: «Όλοι στην οικογένεια, ειλικρινά, έχουν μπουχτίσει με όλο αυτό το αφήγημα της κόντρας. Έχει καθυστερήσει πολύ να λυθεί όλο αυτό το πράγμα. Η εμπιστοσύνη έχει πληγεί και δεν νομίζω ότι θα καλέσουν ποτέ ο ένας τον άλλον για ,μία εκ βαθέων συζήτηση όπως παλιά, αλλά ήρθε η ώρα να προχωρήσουν».

Ο θετικός ρόλος του βασιλιά Καρόλου

Επισήμως το Παλάτι του Κένσινγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει εάν η Κέιτ Μίντλετον έλαβε ευχές για ανάρρωση από τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ. Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα ήταν πολύ θετικός εάν έβλεπε μία φιλική προσέγγιση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στον μικρότερο γιο του.

Ήδη ο βασιλιάς της Βρετανίας δείχνει πρόθυμος να ξεχάσει τις παλιές οικογενειακές διαμάχες και η βασιλική οικογένεια να δείχνει ενωμένη. Τους τελευταίους μήνες έχει υποδεχθεί στους κόλπους της οικογένειας την πρώην σύζυγο του αδερφού του, Σάρα Φέργκιουσον και την προσκάλεσε στην οικογενειακή παράδοση την ημέρα των Χριστουγέννων, όταν όλη η βασιλική οικογένεια πηγαίνει μαζί στην εκκλησία.

Παράλληλα υπάρχουν αναφορές ότι έχουν γίνει τηλεφωνήματα ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και τον δευτερότοκο γιο του και έχει λάβει ευχές τις ευχές των Σάσσεξ για ανάρρωση από την θεραπεία για υπερτροφία προστάτη. Για τον βασιλιά της Βρετανίας, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, η ιδέα ότι ο πρίγκιπας Χάρι μπορεί να είναι έτοιμος να προσπαθήσει να συμφιλιωθεί με τον αδελφό του και την Κέιτ Μίντλετον θα αποτελούσε ένα σημαντικό ορόσημο.

Τι εκμυστηρεύθηκε σε φίλο του ο πρίγκιπας Χάρι

Ο Ρόμπερτ Χάρντμαν, ένας έμπιστος βιογράφος του βασιλιά που έχει κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο με τίτλο «The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy», είπε πρόσφατα ότι δεν πίστευε ότι πώς ο πρίγκιπας Χάρι θα έπαιρνε ποτέ την συγγνώμη που ήθελε από την βασιλική οικογένεια για τον τρόπο που φέρθηκαν στον ίδιο και την Μέγκαν Μαρκλ.

Βέβαια αυτό μπορεί να μην αποτελεί πλέον εμπόδιο για μία ενδεχόμενη συμφιλίωση του πρίγκιπα Χάρι με τον αδερφό του. Στο πρόσφατο βιβλίο του Όμιντ Σκόμπι κατέστησε σαφές ότι ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά πλέον δεν θέτει αυτή την απαίτηση ως προϋπόθεση για την συμφιλίωση. Σύμφωνα με τον Σκόμπι ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να είπε σε έναν φίλο του: «Είμαι έτοιμος να το ξεπεράσω. Εάν θα λάβω μία συγγνώμη ή μία ανάληψη ευθύνης, ποιος ξέρει; Ποιος νοιάζεται πραγματικά αυτή τη στιγμή (σ.σ. γι’ αυτό);».

Η μπάλα στο γήπεδο του πρίγκιπα Ουίλιαμ και ο ρόλος της Κέιτ Μίντλετον

Τους τελευταίους μήνες είναι ξεκάθαρο ότι οι σχέσεις των δύο αδερφών βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους και αυτό δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Πηγή κοντά στον πρίγκιπα Ουίλιαμ φέρεται να υποστήριξε στο βιβλίο του Σκόμπι ότι «υπάρχει τεράστιος θυμός εκεί. Ο Ουίλιαμ αισθάνεται προδομένος και λυπημένος για την κατάσταση. Αλλά επίσης δεν συμφωνεί με αυτά που ο αδερφός του πιστεύει ότι έχει κάνει. Νιώθει ότι έχει χάσει τον Χάρι και δεν θέλει να γνωρίζει αυτή την εκδοχή του».

Βασιλικοί ανταποκριτές, όμως, επιμένουν ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι από τους ανθρώπους που βάζει πάνω από όλα το καθήκον και το καλό της μοναρχίας. Μπορεί να δείχνει επιφυλακτικός με την πολιτική του πατέρα του να βάζει την οικογενειακή ενότητα πάνω από όλα αλλά πιθανότατα γνωρίζει μακροπρόθεσμα, λίγοι άνθρωποι θα θεωρήσουν έναν βασιλιά που δεν μιλιέται με τον αδερφό του σοβαρό πρότυπο για την χώρα.

Ο οίκος των Ουίνδσορ ήταν πάντα καλός στο να βάζει το καθήκον προς το στέμμα πάνω από τις προσωπικές απόψεις και τα συναισθήματα. Με αυτό που αποκαλύφθηκε για τον πρίγκιπα Χάρι στο βιβλίο του Σκόμπι, ότι δηλαδή δεν επιθυμεί πλέον μία συγγνώμη, φαίνεται ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Το θέμα τώρα είναι εάν ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου θα βάλει τον τεράστιο θυμό του στην άκρη και θα προσπαθήσει να έρθει κοντά με τον αδερφό του. Σίγουρα ο ρόλος της Κέιτ Μίντλετον να τον βοηθήσει να πάρει μία τέτοια απόφαση είναι σημαντικός.