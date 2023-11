Κέιτ Μίντλετον: Πώς τίμησε την βασίλισσα Ελισάβετ

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας απέτισε συγκινητικό φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ χθες το βράδυ καθώς παρευρέθηκε στο Φεστιβάλ Μνήμης στο Royal Albert Hall του Λονδίνου .

Η Κέιτ Μίντλετον φορούσε ένα μαργαριταρένιο κολιέ και ασορτί σκουλαρίκια που ανήκαν στην Αυτού Μεγαλειότητα μαζί με μια καρφίτσα του 1st The Queen’s Dragoon Guards, στο οποίο διορίστηκε Αρχιστράτηγος τον Αύγουστο.

Ήταν παρούσα μαζί με τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα της Ουαλίας, την πριγκίπισσα Άννα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας , που φορούσαν κόκκινες παπαρούνες. Τόσο η Κέιτ όσο και η Καμίλα, φορώντας ένα δαντελένιο κοκτέιλ φόρεμα Fiona Clare, έδειχναν κομψές σε μαύρο χρώμα, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο Βασιλιάς φορούσαν ναυτικά κοστούμια στολισμένα με μετάλλια.

Δείτε βίντεο:

Η Κέιτ Μίντλετον έδωσε μια ομιλία αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους στη Μάχη του Ατλαντικού, τη μεγαλύτερη στρατιωτική εκστρατεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου 65.000 ναυτικοί.

Στη συνέχεια, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας παρακολούθησαν μια παράσταση από το Band of the Royal Marines και ενώθηκαν με το πλήθος για να τραγουδήσουν το Dear Lord And Father Of Mankind αφού το βιβλίο αναμνήσεων, το οποίο περιείχε τα ονόματα των Βρετανών νεκρών πολέμου, μεταφέρθηκε στο κέντρο της αίθουσας.

Ακολούθησε μια παράσταση από την 14χρονη αίσθηση της όπερας Malakai Bayoh, η οποία τραγούδησε τον λατινικό ύμνο Pie Jesu.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το κοινό να τραγούδησε το God Save The King και ακολούθησαν τρεις επευφημίες. Ο Κάρολος έγνεψε στο πλήθος που χειροκρότησε καθώς έφευγε.