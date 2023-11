Κέιτ Μίντλετον: Η απροσδόκητη απάντησή της σε παιδί που ρώτησε ποια ήταν

Η Κέιτ Μίντλετον έδειξε την αμέριστη υποστήριξή της στον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του ζευγαριού στη Σκωτία.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, και οι δύο 41 ετών, πραγματοποίησαν κοινή έξοδο στο Burghead, στη βόρεια Σκωτία, όπου συναντήθηκαν με οργανώσεις ψυχικής υγείας που υποστηρίζουν τους νέους.

Εκεί, η Κέιτ έδωσε μια εκπληκτική απάντηση σε ένα παιδί που την ρώτησε ποια ήταν κατά τη διάρκεια μιας στάσης που έκανε σε ένα δημοτικό σχολείο την Πέμπτη.

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο X, η δούκισσα του Σάσεξ χαμογελά καθώς χαιρετάει μια ομάδα παιδιών έξω από το σχολείο.

«Ποια είσαι» την ρώτησε ένα παιδί, με την Κέιτ Μίντλετον να απαντά: «Ποια είμαι; Είμαι παντρεμένη με τον Γουίλιαμ», εξήγησε δείχνοντας τον σύζυγό της, ο οποίος δεν εμφανίζεται στο βίντεο.

