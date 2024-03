Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά το χειρουργείο – ΦΩΤΟ

Την ώρα που οι φήμες για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον φουντώνουν μία φωτογραφία της «διέρρευσε» στο δίκτυο Fox.

Αυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας μετά το χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα. Η Κέιτ Μίντλετον φοράει γυαλιά ηλίου και κάθεται στην θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητο οδηγεί η μητέρα της Κάρολ Μίντλετον.

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R

— Fox News (@FoxNews) March 4, 2024