Κέιτ Μίντλετον: Έξαλλη η οικογένεια με τον άσωτο θείο της – Τι αποκάλυψε στο Big Brother

Νέος πονοκέφαλος για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον καθώς ο θείος της Γκάρι Γκόλντσμιθ αποφάσισε να μπει στο ριάλιτι των διασήμων Big Brother στην Βρετανία.

Ο σχολιαστής Phil Dampier δήλωσε ότι ενώ ο 58χρονος επιχειρηματίας θα μπει στο σπίτι του Big Brother «αποφασισμένος να πει μόνο καλά πράγματα για την Κέιτ και τον Ουίλιαμ μετά από αρκετές ημέρες η γλώσσα του μπορεί να χαλαρώσει και να πει πράγματα για τα οποία αργότερα θα μετανιώσει».

Ο Γκάρι Γκόλντσμιθ, που είναι αδελφός της μητέρας της πριγκίπισσας, Κάρολ Μίντλετον, φέρεται να προσπάθησε να κερδίσει μια θέση στο ριάλιτι «I’m A Celebrity Get Me Out of Here» του ITV πέρυσι. Ωστόσο τον απέρριψαν λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση την ανιψιά του.

Φημολογείται ότι τότε ο 58χρονος είχε πει σε φίλους του ότι δεν θα κάνει τίποτα για να βλάψει την Κέιτ Μίντλετον ή τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ωστόσο έχει επιτεθεί στο παρελθόν στον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ, που θα μπορούσαν και πάλι να δεχτούν τα πυρά του.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι να μιλάει ο θείος της γι’ αυτήν στο Celebrity Big Brother. Και δεν εκπλήσσομαι από τις αναφορές ότι η μητέρα της Κάρολ δεν είναι ευχαριστημένη με την παρουσία του αδελφού της στο σπίτι», είπε ο Phil Dampier.

Και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι θα πάει εκεί μέσα αποφασισμένος να πει μόνο καλά πράγματα για εκείνη και τον Ουίλιαμ όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Και πιθανότατα σκοπεύει να επικρίνει τον Χάρι και τη Μέγκαν αν του δοθεί η ευκαιρία».

Επιπλέον ο σχολιαστής εξήγησε ότι οποιαδήποτε αναφορά την ιατρική κατάσταση της Κέιτ Μίντλετον δεν θα γίνει δεκτή από εκείνη ή τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. «Είμαι σίγουρος ότι ο Γκάρι θέλει να στηρίξει την οικογένειά του, αλλά το να τους δώσει περισσότερη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που θέλουν», τόνισε ο Phil Dampier.

Παράλληλα δήλωσε ότι έχει ενδιαφέρον να γίνει γνωστό εάν ο 58χρονος συμβουλεύθηκε την Κάρολ ή την Κέιτ Μίντλετον πριν αποφασίσει να πάει στο σπίτι, το οποίο «προφανώς κάνει για τα χρήματα».

«Τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση στο παρελθόν με τα παραπτώματά του στο Maison de Bang Bang, αλλά έχει καθαρίσει τα τελευταία χρόνια και κυρίως έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα αφεντικά του Big Brother θα θέλουν να τα ξεράσει όλα. Αλλιώς γιατί να βρίσκεται εκεί μέσα; Αλλά η Κέιτ και ο Ουίλιαμ θα ελπίζουν ότι θα καταφέρει να είναι λογικός και να επικεντρωθεί στους άλλους συγκατοίκους και τα προβλήματά τους», υπογράμμισε ο σχολιαστής.

Τι αποκάλυψε ο άσωτος θείος στο Big Brother

Ο θείος της Κέιτ Μίντλετον μπήκε χθες το βράδυ στο σπίτι του Big Brother. Ο παρουσιαστής AJ Odudu τον ρώτησε: «Το έθνος πρέπει να μάθει, θα παρακολουθεί η Κέιτ;». Ο 58χρονος απάντησε: «Αν το κάνει θα είναι πίσω από έναν καναπέ, υποθέτω».

Σε ένα βίντεο που προβλήθηκε πριν μπει στο σπίτι, ο Γκόλνσμιθ είπε: «Είναι απλά τέλεια. Την πρώτη φορά που συνάντησα τον Ουίλιαμ, η Κάθριν μαγείρευε και ο Ουίλιαμ είπε: Γεια σου, θέλεις ένα φλιτζάνι τσάι;’. Πολύ φυσιολογικά».

Ο 58χρονος ανέφερε ότι θα μοιραστεί «πολλές» οικογενειακές ιστορίες κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο σόου. «Είναι όλες υπέροχες ιστορίες. Υπάρχουν πολλά οικογενειακά ανέκδοτα και θα τα μοιραστώ όλα γιατί είναι όλα πραγματικά υπέροχα», σημείωσε ο Γκάρι Γκόλντσμιθ.

Και πρόσθεσε: «Θυμάμαι να κρατάω στην αγκαλιά μου την Κέιτ για πρώτη φορά και να παίζει στον κήπο και να κάνει μπουγέλα. Έχουμε πολλά διασκεδαστικά πράγματα που κάναμε μαζί όταν μεγάλωνε. Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτό το μικρό κορίτσι θα κατέληγε η μελλοντική μας βασίλισσα;».

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, ο 58χρονος είπε ότι η οικογένεια περνάει μια «αγχωτική» περίοδο αυτή τη στιγμή.