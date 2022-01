Κάνιε Γουέστ: Ο νέος έρωτάς του θυμίζει λίγο… Κιμ Καρντάσιαν

Tο καινούργιο αίσθημα του Κάνιε Γουέστ μοιάζει λίγο με την πρώην γυναίκα του; Καθόλου απίθανο θα σκεφτείτε, αφού το φαινόμενο των Καρντάσιαν έχει εξαπλωθεί παντού με αποτέλεσμα όλες να θυμίζουν λίγο σαν να προέρχονται από την ίδια οικογένεια.

Για τον Κάνιε, πάντως, ένα είναι το σίγουρο. Έχει αδυναμία στις μελαχρινές και αυτό δεν κρύβεται. Μετά την Ιρίνα Σάικ με την οποία φημολογείτο ότι είχε μια σύντομη σχέση, σειρά έχει το μοντέλο του Instagram, Γιασμίν Λόπεζ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yasmine Lopez (@theyasminelopez)

Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον ράπερ να διασκεδάζει σε party κοινών γνωστών στο Houston παρέα με μια νέα συντροφιά. Η 23χρονη Γιασμίν Λόπεζ έχει ήδη ένα παιδί και δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει τις φήμες. Ωστόσο, φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έδειχναν ότι οι δυο τους όντως το διασκέδαζαν. Κι εμείς δεν μπορούμε παρά να μην σχολιάσουμε την ομοιότητα.

Ενώ η Kim Kardashian δείχνει να προχωράει στη ζωή της, δεν φαίνεται να ισχύει το ιδιο και για τον Kanye West, ο οποίος αφού της αφιέρωσε δημόσια τον στίχο, «χρειάζομαι να τρέξεις πίσω σε μένα, πιο συγκεκριμένα Kimberly» (I need you run right back to me, more specifically Kimberly), τώρα αγοράζει σπίτι απέναντί της. Έχουμε κι εμείς έναν στίχο για σένα Kanye «ψάχνω κάποια να σου μοιάζει, μα καμιά δεν σου ταιριάζει».

Πηγή: instyle.gr