Κάνιε Γουέστ: Έδειχνε γυμνές φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν σε υπαλλήλους του

Σάλο προκαλεί άλλη μια φορά ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, επεδείκνυε γυμνές φωτογραφίες της πρώην συζύγου του Κιμ Καρντάσιαν σε υπαλλήλους.

Όπως υποστηρίζουν πρώην εργαζόμενοι, σύμφωνα με αναφορά του Rolling Stone που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο ράπερ έδειχνε στους υπαλλήλους πορνό και αποκαλυπτικές φωτογραφίες της Κιμ.

Ένας νεαρός υποστήριξε ότι ο Γουέστ του έδειξε μια γυμνή φωτογραφία της τότε συζύγου του, στην διάρκεια συνέντευξης για δουλειά. “Η σύζυγός μου μού έστειλε αυτό” φέρεται να είπε ο ράπερ που έδειξε στον άλλον άνδρα την “πολύ αποκαλυπτική και προσωπική” φωτογραφία της Καρντάσιαν στο κινητό του.

Τουλάχιστον άλλον ένας πρώην υπάλληλος φέρεται να θυμήθηκε ότι ο Γουεστ του είχε δείξει ένα αποκαλυπτικότατο βίντεο της Καρντάσιαν, η οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον ράπερ το 2021, στην δημιουργική ομάδα της Yeezy την ίδια χρονιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Rolling Stone, πρώην υπάλληλοι της Yeezy και της Adidas όπως και δημιουργικοί συνεργάτες υποστηρίζουν ότι ο ράπερ έδειχνε πορνογραφικά βίντεο στο προσωπικό στην διάρκεια συσκέψεων, συζητούσε για πορνό και έδειχνε προσωπικές φωτογραφίες της συζύγου του σε συνεντεύξεις για εργασία, ενώ είχε δείξει ερωτικό βίντεο και φωτογραφίες της Καρντάσιαν όπως και δικά του sex tapes στην ομάδα της Yeezy.

Οι υπάλληλοι υποστήριξαν ότι ο Γουέστ “δεν δίσταζε να δείξει αποκαλυπτικές εικόνες ή να μιλήσει για καταστάσεις που θα έπρεπε να κρατηθούν ιδιωτικές”.

Αυτά τα περιστατικά αναφέρθηκαν επίσης λεπτομερώς σε μια ανοιχτή επιστολή με τίτλο “The Truth About Yeezy: A Call to Action for Adidas Leadership”, την οποία έχει στην διάθεσή του το Rolling Stone.

Πηγή: InStyle