Η εξομολόγηση της Σάρα Φέργκιουσον για τον καρκίνο του μαστού: «Θα αλλάξω τη ζωή μου»

Λίγες ώρες μετά το εξιτήριο που πήρε η δούκισσα της Υόρκης και πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον από το νοσοκομείο κυκλοφόρησε το νέο επεισόδιο του podcast, «Tea Talks with the Duchess and Sarah», που εκεί μιλά για πρώτη φορά για την διάγνωσή της. Το ηχογράφησε μία ημέρα πριν την μονή μαστεκτομή που υπεβλήθη. Ενώ πριν λίγη ώρα έκανε και την πρώτη της ανάρτηση στο instagram

Παραδέχθηκε ότι ανέβαλε συνεχώς να κάνει μαστογραφία μέχρι που η αδελφή της Τζέιν η οποία ζει στην Αυστραλία, επέμενε να πάει. Oπως αναφέρει η Daily Mail η δούκισσα έχει χάσει τον πατριό της Έκτορ Μπαράντε, από καρκίνο του προστάτη σε ηλικία 50 ετών το 1990, και τον πατέρα της Ρόναλντ. Τώρα η πρώην νύφη της βασίλισσας Ελισάβετ παροτρύνει όλους τους ανθρώπους να ελέγχονται και δήλωσε ότι η διάγνωσή της ήταν ένα «κάλεσμα αφύπνισης».

«Είναι ζωτικής σημασίας να ευαισθητοποιήσουμε τους πάντες να κάνουν εξετάσεις, όχι μόνο για τον καρκίνο του μαστού. Δεν έχει σημασία εάν βλέπετε ότι αισθάνεστε καλά. Ο καρκίνος μπορεί να είναι τόσο σιωπηλός, πηγαίνετε να κάνετε εξετάσεις, πηγαίνετε να εξεταστείτε», είπε η Φέργκιουσον και υπογράμμισε ότι τώρα μπορεί να ταξιδέψει στην «Αυστρία, την Ουαλία και τη Σκωτία και να σκαρφαλώσει στα βουνά».

«Το παίρνω αυτό ως ένα πραγματικό δώρο για να αλλάξω τη ζωή μου. Για να φροντίσω τον εαυτό μου και να σταματήσω να προσπαθώ να διορθώνω όλα τα άλλα. Σκέφτομαι «θα πάρεις τον εαυτό σου στα σοβαρά τώρα Σάρα;». Θα γυμναστώ, θα το συνειδητοποιήσω. Θα γίνω σούπερ fit, θα καταλάβω πραγματικά τι το προκάλεσε και θα κοιτάξω μπροστά. Αγαπώ τη χαρά και αυτή είναι η ευκαιρία μου. Δεν μπορώ να βρω άλλη δικαιολογία, πρέπει να περάσω αυτή την εγχείρηση και να γίνω δυνατή και υγιής», κατέληξε.

Μάλιστα η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου θέλησε να ευχαριστήσει διαδικτυακά όσους έσπευσαν να της ευχηθούν περαστικά. Η ίδια ανέβασε στο instagram, το πρώτο της post μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε. Δημοσίευσε μία φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται ένα λουλούδι και έγραψε: «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ, για την τόση καλοσύνη και στήριξη».