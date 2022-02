H ελληνική μετάφραση στο τραγούδι του Stevie Wonder “A Time To Love”

To “A Time To Love” είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Stevie Wonder και που έδωσε τον γενικό τίτλο στο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2005. Ένας δίσκος που συμπεριλαμβάνει συνολικά 15 τραγούδια. Το συγκεκριμένο κλείνει τον δίσκο και ο δημιουργός το τραγουδάει μαζί με την εξαιρετική τραγουδίστρια από το Denver του Colorado, ενώ στην ηχογράφηση του κομματιού συμμετέχει στην ακουστική και την ηλεκτρική κιθάρα ο Paul McCartney.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόκειται για ένα τραγούδι που τα λέει… έξω από τα δόντια, όπως πολλές φορές συνηθίζει άλλωστε ο μεγάλος καλλιτέχνης, ένα τραγούδι για την αγάπη στις κοινωνίες και τον κόσμο. Ακολουθούν οι στοίχοι του κομματιού, μεταφρασμένοι στα ελληνικά.

Έχουμε χρόνο για ρατσισμό

We have time for racism

Έχουμε χρόνο για κριτική

We have time for criticism

Είμαστε δεμένοι με τους -ισμούς μας

Held bondage by our ism’s

Πότε θα υπάρχει καιρός για αγάπη;

When will there be a time to love?

Βρίσκουμε χρόνο για να αντιπαρατεθούμε για τη θρησκεία

We make time to debate religion

Ψηφίζοντας νομοσχέδια και χτίζοντας φυλακές

Passing bills and building prisons

Για την δημιουργία περιουσιών και την έγκριση αποφάσεων

For building fortunes and passing judgments

Πότε θα υπάρχει καιρός για αγάπη;

When will there be a time to love?

Σε αυτό το σημείο της ιστορίας

At this point in history

Έχουμε μια επιλογή να κάνουμε

We have a choice to make

Είτε να περπατήσουμε ένα μονοπάτι της αγάπης

To either walk a path of love

Ή να σακατευτούμε από το μίσος μας

Or be crippled by our hate

Έχουμε χρόνο να προκαλούμε ρύπανση

We have time to cause pollution

Έχουμε χρόνο να προκαλούμε σύγχυση

We have time to cause confusion

Όλα τυλιγμένα μέσα στις δικές μας ψευδαισθήσεις

All wrapped up in our own illusions

Πότε θα υπάρχει καιρός για αγάπη;

When will there be a time to love?

Αφιερώνουμε χρόνο για να κατακτούμε έθνη

We make time to conquer nations

Χρόνο για εξόρυξη πετρελαίου

Time for oil excavation

Μίσος, βία και τρομοκρατία

Hatred, violence and terrorism

Πότε θα υπάρχει καιρός για αγάπη;

When will there be a time to love?

Σε αυτό το σημείο του χρόνου

At this moment in time

Έχουμε μια επιλογή να κάνουμε

We have a choice to make

Ο πατέρας Θεός παρακολουθεί

Father God is watching

Ενώ προκαλούμε τόση ζημία στη μητέρα γη

While we cause mother earth so much pain

Είναι τόσο κρίμα

It’s such a shame

Δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για

Not enough money for

Τους νέους, τους γέρους και τους φτωχούς

The young, the old and the poor

Αλλά για πόλεμο υπάρχουν πάντα περισσότερα

But for war there’s always more

Πότε θα υπάρχει καιρός για αγάπη;

When will there be a time to love?

Δημιουργούμε χρόνο για να πληρώνουμε φόρους

We make time for paying taxes

Ή για να εξοφλούμε λογαριασμούς και να αγοράζουμε στάτους

Or paying bills and buying status

Θα πληρώσουμε όμως τις συνέπειες

But we will pay the consequences

Αν δεν βρούμε χρόνο να αγαπήσουμε

If we don’t make the time to love

Τώρα είναι η ώρα να δώσουμε προσοχή

Now’s the time to pay attention

Ναι, τώρα είναι η ώρα να

Yes, now is the time to

Αγάπη

Love

Αγάπη

Love

Καιρός για αγάπη

A time to love

Αγάπη

Love

Καιρός για αγάπη

A time to love

Σε παρακαλώ, δεν θα μου πεις;

Please, won’t you tell me?

Πότε θα υπάρχει καιρός για αγάπη;

When will there be a time to love?

Σε παρακαλώ, δεν θα μου πεις;

Please, won’t you tell me?

Πότε θα υπάρχει καιρός για αγάπη;

When will there be a time to love?

Σε παρακαλώ, δεν θα μου πεις

Please, won’t you tell me?

Πότε θα υπάρχει καιρός για αγάπη;

When will there be a time to love?

Σε παρακαλώ, δεν θα μου πεις;

Please, won’t you tell me?

Πότε θα υπάρχει καιρός για αγάπη;

When will there be a time to love?

Θα υπάρξει καιρός για αγάπη;

Will there be a time to love?

Πότε θα υπάρξει;

When will there be?

Πότε θα υπάρξει

When will there be

(Καιρός για αγάπη) καιρός για αγάπη;

(A time to love) a time to love?

ναι

Yeah

Πότε θα υπάρξει;

When will there be?

Πότε θα υπάρξει;

When will there be?

(Καιρός για αγάπη) καιρός για αγάπη;

(A time to love) a time to love?

ναι

Yeah

Πότε θα υπάρξει;

When will there be?

Πότε θα υπάρξει;

When will there be?

(Καιρός για αγάπη) καιρός για αγάπη;

(A time to love) a time to love?

ναι

Yeah

Δεν προσπαθώ να κάνω κακό σε κανέναν

I ain’t tryna hurt nobody

Απλώς θέλω να ρωτήσω κάποιον

I just wanna ask somebody

(Καιρός για αγάπη) καιρός για αγάπη

(A time to love) to be love

Γιατί είμαι σε ειρήνη

‘Cause I’m peace

Όλοι εσείς οι πρωθυπουργοί του κόσμου λοιπόν

So all you prime ministers of the world

Όλοι εσείς οι πρόεδροι του κόσμου

All you presidents of the world

Όλοι εσείς, όλοι οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες (λίγο χρόνο για αγάπη)

All you, all kings and queens (a time to love)

Αν δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, θα ήθελα πολύ να φέρω την ειρήνη στον κόσμο

If you can’t get it together I’d love to bring peace to the world

Τι ώρα είναι αλήθεια;

What time really is it?

(Ώρα για αγάπη) ώρα για αγάπη, ναι

(A time to love) a time to love, yeah

Πότε θα υπάρξει (πότε θα υπάρξει)

When will there be (when will there be)

Πότε θα υπάρξει

When will there be

(Καιρός για αγάπη) καιρός για αγάπη;

(A time to love) a time to love?

Πότε θα υπάρξει (πότε θα υπάρξει)

When will there be (when will there be)

Πότε θα υπάρξει

When will there be

(Καιρός για αγάπη) καιρός για αγάπη;

(A time to love) a time to love?

Ώρα για φροντίδα

A time to care

Μια στιγμή για να νιώσετε (πότε θα υπάρξει)

A time to feel (when will there be)

Ώρα για να μοιραστούμε;

A time to share?

(πότε θα υπάρξει)

(when will there be)

Είπα, καιρός για αγάπη;

I said, a time to love?

Ώρα για φροντίδα;

A time to care?

Μια στιγμή για να νιώσετε;

A time to feel?

(πότε θα υπάρξει)

(when will there be)

Και η στιγμή για για να μοιραστούμε;

And a time to share?

(πότε θα υπάρξει)

(when will there be)

(Καιρός για αγάπη) καιρός για αγάπη;

(A time to love) a time to love?

Άκου, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα γι’ αυτό

Listen I ain’t gotta say no more about it

Γιατί όταν αποφασίσουν οι μητέρες του κόσμου

‘Cause when the mothers of the world’s decide

Να μην θέλουν πια να βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν, χαχα

They don’t wanna see their children die anymore, haha

Τότε οι πόλεμοι θα σταματήσουν

Then the wars will stop

Ακριβώς, θα σταματήσει

That’s right, it will stop

Κι όταν αποφασίσουν οι σύζυγοι του κόσμου

And when the wives of the world decide

Οτι δεν θέλουν να βλέπουν τους συζύγους τους

They don’t wanna see their husbands

Και τους συζύγους και τις γυναίκες τους να πεθαίνουν πια

And husbands and their wives die anymore

Τότε οι πόλεμοι θα σταματήσουν

Then the wars will stop

Σωστά, θα σταματήσουν

That’s right, they’ll stop

Ναι, όταν αποφασίσουν οι αδερφές του κόσμου

Yeah, when the sisters of the world decide

Οτι δεν θέλουν να δουν τα αδέρφια τους

They don’t wanna see their brothers

Και τα αδέρφια και τις αδερφές τους πεθαίνουν πια

And brothers their sisters die anymore

Τότε θα σταματήσουν οι πόλεμοι, χαχα

Then the wars will stop, haha

Θα σταματήσουν

They’ll stop

Γιατί όπως είπε ο φίλος μου ο Kevin Nash

‘Cause like my friend Kevin Nash said

«Δεν είναι για τη θρησκεία, είναι για τη σχέση»

“It’s not about the religion, it’s about the relationship”

(Χρόνος για αγάπη)

(A time to love)

Και βγαίνουμε, βγαίνουμε, βγαίνουμε

And we out, we out, we out

